Η κυβέρνηση γυρίζει το πρόσωπο στον αλληλοσπαραγμό του ΣΥΡΙΖΑ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Υπολογίζοντας κανείς μικροκομματικά και συγκυριακά, η εικόνα διάλυσης που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο εσωτερικό του από τη νέα κρίση που διανύει, θα μπορούσε να αποτελεί «βούτυρο στο ψωμί» της κυβέρνησης μεταθέτοντας την πολιτική συζήτηση στην παραπολιτική και επισκιάζοντας τα μεγάλα και σημαντικά. Γιατί δεν είναι ψέμα, ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου έχει ωθήσει σε «δεύτερη μοίρα», από την πλευρά της, όλα εκείνα που παραμονές της ΔΕΘ θα έπρεπε να προβάλει η αξιωματική αντιπολίτευση, ασκώντας κριτική και διεκδικώντας από την κυβέρνηση αλλαγές και βελτιώσεις στα κακώς κείμενα.

Είναι αυτό που λένε και επαναλαμβάνουν, συχνά πυκνά, κυβερνητικά στελέχη στις τοποθετήσεις τους, περί ανύπαρκτης αξιωματικής αντιπολίτευσης και πως οι ίδιοι θα πρέπει να αποφύγουν τη συγκεκριμένη παγίδα και να μην επαναπαυθούν από την αντιπολιτευτική αδράνεια. «Η έλλειψη αντιπολίτευσης μόνο πλεονέκτημα δεν είναι» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ΣΚΑΪ καθώς εκείνο που εκτιμά η κυβέρνηση είναι πως τα μετρήσιμα αποτελέσματα είναι εκείνα που αναμένουν και «ζυγίζουν» οι πολίτες.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός άλλωστε, κατά τη συνεδρίαση του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε ειδική αναφορά στην εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση με παράλληλη παραίνεση, όμως, προς τους υπουργούς του, να σταθούν στο ύψος των ευθυνών του. «Σίγουρα η αντιπολίτευση μπορεί να μείνει αιχμάλωτη των αδιεξόδων της. Την αφήνουμε στην κρίση της. Αυτό το οποίο θέλω να πω, όμως, είναι ότι όσο εντείνονται τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης τόσο αυξάνονται οι δικές μας ευθύνες» σημείωσε. Υπογράμμισε δε, το χρέος της κυβέρνησης και των στελεχών της να διαφυλάξουν το κύρος της πολιτικής μέσα από τη δουλειά τους και την αποτελεσματικότητά τους. «Ο μόνος δρόμος που ξέρουμε δεν είναι άλλος από την ένταση της δουλειάς μας. Να απαντάμε με χειροπιαστό έργο στα συνθήματα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η στάση αυτή άλλωστε χαρακτηρίζει την κυβερνώσα παράταξη καθ’ όλες τις κρίσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα τους ΣΥΡΙΖΑ από τις εθνικές εκλογές του 2023 και μετά, αποφεύγοντας να γίνει μέρος ενός εσωκομματικού προβλήματος, παίρνοντας θέση, η οποία επιπλέον θα μπορούσε να ευνοήσει ή να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιο στρατόπεδο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εξάλλου, και οι πρώιμες μετρήσεις του καλοκαιριού φαίνεται πως αποτυπώνουν την αποστροφή του κόσμου προς τους εσωκομματικούς καυγάδες και τις εσωτερικές ίντριγκες, με την τελευταία δημοσκόπηση της interview να ηχεί δυνατό καμπανάκι για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο εν μέσω αλληλοσπαραγμού, υποχωρεί στην 5η θέση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.