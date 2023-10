Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε πρόσθετους πόρους για το μεταναστευτικό και το Ταμείο Αλληλεγγύης Πολιτική 22:25, 27.10.2023 linkedin

Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός, ότι ο πρόεδρος του Eurogroup, η πρόεδρος της ΕΚΤ και η πρόεδρος της Κομισιόν εκφράστηκαν κολακευτικά για την ελληνική οικονομία