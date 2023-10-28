Συνάντηση Κασσελάκη με τον πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών

Συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, είχε ο Στέφανος Κασσελάκης στη Θεσσαλονίκη.

«Είχε πολλά όνειρα. Όχι μόνο αυτός. Όλα τα παιδιά που χάθηκαν…», σημειώνει αναφορικά με τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανάρτηση του στο «Χ», όπου παραθέτει και βίντεο με απόσπασμα από τη συζήτηση που είχαν. Ο πατέρας του 22χρονου ζήτησε από τον κ. Κασσελάκη «αν μπορείτε να κάνετε κάτι για να μην συγκαλυφθεί αυτό το πράγμα», με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει ότι «θα κάνω τα πάντα για να μην ξεχαστεί και να μπορείτε να έχετε κάποια δικαιοσύνη». «Δεν είσαι μόνος σου. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι δίπλα σου όσο μπορώ, αλλά δεν είσαι μόνος σου, έχεις μια ολόκληρη κοινωνία δίπλα σου», του είπε, προσθέτοντας ότι «θα παλέψουμε όσο πάει, και νομικά και κοινωνικά».

Ο κ. Κασσελάκης μεταξύ άλλων ανέφερε πως όταν έγινε «το έγκλημα» στα Τέμπη σκέφτηκε τότε πως είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει στην Ελλάδα το 2023. Σχολίασε δε πως βλέποντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πηγαίνει στις 31 Μαρτίου στον Φράχτη, αναλογίστηκε τι θα σκεφτόταν ένας πατέρας ή μια μητέρα ενός από αυτά τα παιδιά, «βλέποντας τον πρωθυπουργό να πηγαίνει να βγάζει ένα θέμα από το πουθενά αντί να έχει την ταπεινότητα να καταλάβει τι έγινε στη χώρα».

