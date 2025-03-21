ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πρωθυπουργός bot αποκαλύπτεται από τη δημοσιογραφική έρευνα

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε το θράσος από το βήμα της βουλής να αποδώσει την πάνδημη κινητοποίηση για τα συλλαλητήρια, σε bots και σχέδια δήθεν σκοτεινών δυνάμεων.Επικαλέστηκε ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας EU Reporter που έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση κινητοποίησης μέσω ρωσικών bots.», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζεται πως «το ψέμα του, όμως, έχει κοντά ποδάρια , αφού η δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story αποκάλυψε πως η «EU Reporter αποτελεί ένα μέσο, γύρω από τη δεοντολογία του οποίου εγείρονται σοβαρά ερωτήματα. Η ειδησεογραφική πλατφόρμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής στο παρελθόν από έγκριτα ΜΜΕ όπως οι New York Times και το Politico για δημοσίευση πληρωμένων άρθρων υπέρ κυβερνήσεων και εταιρειών, χωρίς να το δηλώνει». Παράλληλα, αναφέρουν πως ως bots παρουσιάστηκαν γνωστές σατιρικές σελίδες ή λογαριασμοί Ελλήνων κωμικών. O δε συντάκτης του άρθρου “πηγή Μητσοτάκη” δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως πρέπει «να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του δημοσίου διαλόγου». Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία πρέπει να προστατευτεί από την προπαγάνδα του. Ειδικός στις υποκλοπές, ειδικός στα bots, ειδικός στη συγκάλυψη. Ακατάλληλος πλέον να κυβερνά.»

