Την Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2024 επέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Ανδρέας Ποττάκης.

Αποτιμώντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για τη χρονιά που πέρασε, η Έκθεση επισημαίνει πως «φαινόμενα και κρίσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα έτη, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, εξακολουθούν να απασχολούν ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού». Όπως υπογραμμίζεται, «ένα από τα βασικότερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες είναι αυτό της ακρίβειας σε αγαθά και υπηρεσίες, το οποίο δημιουργεί έντονη ανασφάλεια ως προς τη διαβίωσή τους».

Για τον λόγο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή «έδωσε προτεραιότητα σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προκειμένου να προσεγγίσει τους πολίτες και τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται βοήθεια, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται για την επίλυση ζητημάτων των αναφερόμενων».

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εργάστηκε εντατικά με απώτερο στόχο των παρεμβάσεών του σε διάφορα πεδία «τη χρηστή διοίκηση, την τήρηση της νομιμότητας και τον κατά το δυνατόν περιορισμό των περιπτώσεων κακοδιοίκησης».

Ιδιαίτερη αναφορά στην Έκθεση γίνεται στις πρωτοβουλίες της Αρχής «για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ιδιαίτερα «στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, στα προβλήματα των μεταναστών, στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στους φορείς κράτησης».

Τέλος, με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, ο Συνήγορος του Πολίτη εκπόνησε εντός του 2024 μια σημαντική ειδική έκθεση με τίτλο «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Πλαίσιο, Υποδομές, Πόροι» στην οποία αναπτύσσονται καίρια ζητήματα αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της στη χώρα μας, καθώς και την αποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, αναφέρθηκε στον καίριο ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη τον οποίο επιτελεί αποτελεσματικά με τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα διαβιβάσει την Ετήσια Έκθεση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να τη συζητήσουν και να την αναλύσουν σε κοινή τους συνεδρίαση παρουσία και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

