Σε κλίμα έντονης έντασης εξελίχθηκε η πολιτική συζήτηση το βράδυ της Παρασκευής στο Action24, με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις Ισραήλ – Ιράν. Κεντρικά πρόσωπα της αντιπαράθεσης ήταν η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Μαργαρίτης.

Αφορμή για τη σύγκρουση στάθηκε η αναφορά του κ. Μαργαρίτη στον πρωθυπουργό του Ισραήλ ως «καθεστώς Νετανιάχου», με την κ. Βούλτεψη να του επισημαίνει ότι πρόκειται για δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη. Ο κ. Μαργαρίτης απάντησε χαρακτηριστικά: «Και ο Χίτλερ εκλεγμένος ήταν», προκαλώντας έντονη αντίδραση τόσο εντός της εκπομπής όσο και στα κοινωνικά δίκτυα.

Τη δήλωση σχολίασε με αιχμηρό τρόπο και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζητώντας μέσω ανάρτησής του στο X (πρώην Twitter) την παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Είναι απολύτως σαφές σε όποιον έχει μάτια και αυτιά, ότι στην Αριστερά υπάρχει ένας σοβαρός υφέρπων αντισημιτισμός», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Η σύγκριση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη του Ισραήλ με τον Αδόλφο Χίτλερ, όταν μιλάμε για τον λαό που υπέστη το Ολοκαύτωμα, είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω αυτή να μην είναι η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ».

Είναι απολύτως σαφές σε όποιον έχει μάτια και αυτιά, ότι στην Αριστερά υπάρχει ένας σοβαρός υφέρπων αντισημιτισμός. Όμως ομολογώ, ότι η σύγκριση ενός πολλαπλά εκλεγμένου Δημοκρατικά Πρωθυπουργού του Ισραήλ, στηριζόμενου διαρκώς από συμμαχικά Κοινοβουλευτικά σχήματα και ενίοτε και… pic.twitter.com/64FxbCrMkM — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 14, 2025

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Μαργαρίτης επέκρινε και τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ, εστιάζοντας στη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και τις απώλειες αμάχων.

«Αν συνεχιστεί η επίθεση του Ισραήλ, πρέπει να επανεξετάσουμε ακόμα και τις στρατηγικές μας σχέσεις. Αν ο γείτονάς σας σκοτώσει όλη την πολυκατοικία, θα συνεχίσετε να έχετε σχέσεις μαζί του;» αναρωτήθηκε.

Η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη ήταν άμεση και αιχμηρή:

«Είναι το ίδιο πράγμα; Δεν σκότωσαν 500 ανθρώπους οι τρομοκράτες της Χαμάς; Δεν βίασαν γυναίκες; Δεν πέθαναν παιδιά;» σημείωσε, παραπέμποντας στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με ιδιαίτερη ένταση και εκατέρωθεν αιχμές, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη βαθιά διχογνωμία στον ελληνικό πολιτικό κόσμο για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μαργαρίτης: «55.000 νεκροί Παλαιστίνιοι και 17.000 παιδιά δεν ισοδυναμούν με τίποτα άλλο».

Βούλτεψη: «Αυτά είναι στοιχεία της Χαμάς, δεν τα δέχομαι».

Μαργαρίτης: «Όλοι Χαμάς είναι; Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία; Να σας δει γιατρός επειγόντως!».

Βούλτεψη: «Φαίνονται οι αριστερές σας ρίζες και τα ψυχιατρεία της Σοβιετικής Ένωσης. Η Γαλλία και η Γερμανία στηρίζουν το Ισραήλ. Δεν μπορείτε να αγνοείτε τα εγκλήματα της Χαμάς».

Μαργαρίτης (κλείνοντας): «Χαμάς είστε και φαίνεστε».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.