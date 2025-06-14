Στις χαμένες μεταρρυθμιστικές ευκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τη συνταγματική κατοχύρωση της μεταρρύθμισης για την απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο.

Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα αν υπήρχε πολιτική συναίνεση. «Τι θα γινόταν αν το ΠΑΣΟΚ είχε συναινέσει στην πρόταση της ΝΔ για τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, προσφέροντας έτσι την αναγκαία πλειοψηφία, πριν 18 χρόνια;» διερωτάται ο υπουργός Επικρατείας.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος υπενθυμίζει δύο ακόμη κρίσιμες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που καθυστέρησαν για δεκαετίες. Η πρώτη αφορά το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να είχε μεταρρυθμιστεί και διασωθεί μέσα από ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις πριν από 24 χρόνια, προστατεύοντας συνταξιούχους, εργαζόμενους και ανέργους. Η δεύτερη αφορά τον προσωπικό αριθμό πολίτη, ο οποίος θα επέτρεπε τη μοναδική ταυτοποίηση κάθε πολίτη στα μητρώα του Δημοσίου και αποτελεσματικότερους ελέγχους και διασταυρώσεις. Όπως σημειώνει, η εφαρμογή του είχε σχεδιαστεί ήδη από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αλλά υλοποιήθηκε πολλά χρόνια αργότερα.

«Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι ότι σήμερα θα είχαμε μια πολύ πιο δυναμική και εξωστρεφή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλύτερες υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης, ένα πιο αποτελεσματικό, διαφανές και φιλικό κράτος. Και πολύ πιθανώς να είχαμε γλιτώσει την εθνική ταλαιπωρία της χρεοκοπίας και της δεκαετούς κρίσης», υπογραμμίζει ο κ. Σκέρτσος.

Όπως επισημαίνει, αυτές οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες αποτελούν πλέον ένα διακριτό κεφάλαιο της μεταπολιτευτικής ιστορίας που ο ιστορικός του μέλλοντος θα πρέπει να καταγράψει «προς γνώση, μνήμη και συμμόρφωση».

Ο υπουργός Επικρατείας τονίζει ότι η ιστορία δεν γράφεται με υποθετικά σενάρια, αλλά με τις επιλογές του παρόντος. Καλεί, έτσι, σε αξιοποίηση των μαθημάτων του παρελθόντος για την υλοποίηση νέων αυτονόητων και δίκαιων αλλαγών, που θα υπηρετούν τα πραγματικά συμφέροντα της χώρας και των πολιτών.

Κλείνοντας, στέλνει και μήνυμα για την υπέρβαση της πολιτικής πόλωσης. «Η πολιτική τοξικότητα και η ακραία πόλωση έχουν κρατήσει πίσω τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. Καιρός να τις αφήσουμε εμείς πίσω μας και να συνεχίσουμε να προχωράμε σταθερά, ακόμη πιο τολμηρά, μόνο μπροστά», καταλήγει.

