Πληροφορούμενη την απώλεια της Κατερίνας Γιουλάκη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κατερίνα Γιουλάκη διέγραψε σημαντικότατη πορεία δεκαετιών στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, υπηρετώντας με αφοσίωση την υποκριτική τέχνη. Μεταπηδώντας, με επιτυχία, από το θέατρο, στη μεγάλη και στη μικρή οθόνη, μας φανέρωσε πόσο πολυδιάστατη μπορεί -και πρέπει- να είναι η αποστολή του ηθοποιού. Μένοντας μακριά από μανιέρες και τυποποιήσεις, μας έμαθε, με τον δικό της τρόπο, τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του κωμικού. Η μακρόχρονη, αδιάλειπτη και άκρως επιτυχημένη παρουσία της στη μικρή οθόνη, ερμηνεύοντας με μπρίο και άνεση δεκάδες κωμικούς ρόλους, την κατέστησε μία από τις οικειότερες φιγούρες της, κερδίζοντας, απόλυτα δίκαια, την αγάπη του κοινού.

Στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους ομοτέχνους της, στους οποίους υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή, απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

