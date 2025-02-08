Στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις έκανε γνωστά ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέροντας ότι έξι από τα πρώτα δέκα σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις στις Πανελλαδικές είναι Πρότυπα.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή» και που δημοσιεύθηκε σήμερα, Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το ποσοστό επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ είναι 81% για τα Πρότυπα και ακολουθούν τα ιδιωτικά σχολεία με 72%, τα Πειραματικά με 66% και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία με 58%. Ενώ σε ό,τι αφορά τους πρωτεύσαντες υποψηφίους στις πανελλαδικές, οι τρεις προέρχονται από Πρότυπα Σχολεία, οι πέντε από δημόσια και δύο από ιδιωτικά.

«Τα Πρότυπα Σχολεία περιορίζουν τις ανισότητες στην πράξη, καθώς κάθε παιδί μπορεί να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε αυτά», τόνισε ο υπουργός Παιδείας.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, στα σχέδια του υπουργείου είναι η περαιτέρω «θωράκιση» του συστήματος εισαγωγής, με κεντρική επιτροπή εξετάσεων που θα εποπτεύει τη διαδικασία, με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. «Το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο θα προετοιμάζει τα παιδιά για τις εξετάσεις. Οι γονείς δεν χρειάζεται ούτε να αγχώνονται ούτε να ξοδεύουν χρήματα», πρόσθεσε.

Τέλος, επανέλαβε ότι οι πολιτικές του υπουργείου βρίσκονται στην κατεύθυνση της πολιτικής «ίσων ευκαιριών και πολλαπλών δυνατοτήτων». «Δεν είμαστε οπαδοί του "ενός δρόμου" στην εκπαίδευση», επεσήμανε υπογραμμίζοντας πως σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και η επικείμενη λειτουργία των Ωνάσειων Σχολείων και των νέων αθλητικών σχολείων, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα μουσικά, στα καλλιτεχνικά, στα 42 Πρότυπα και στα 104 Πειραματικά σχολεία που ήδη λειτουργούν.

