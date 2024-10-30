«Οι δηλώσεις της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζας Βόζεμπεργκ, αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών εκθέτουν την ίδια, το κόμμα της και τον αρχηγό της. Και, την ίδια στιγμή, συνιστούν ομολογία ενοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις της Ελίζας Βόζεμπεργκ κατά της Μαρίας Καρύστιανού.



Αναλυτικά:

«Η κ. Βόζεμπεργκ έφτασε στο σημείο να εκτοξεύσει λάσπη ακόμα και στην επικεφαλής του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων, στοχεύοντας, προφανώς, στην υπονόμευση του ίδιου του συλλόγου και των δράσεων στις οποίες προβαίνει προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να σταματήσει να αγωνίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών του εγκλήματος των Τεμπών, για την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ φέρει ακέραια την ευθύνη. Από ΄κει και πέρα, αν η κ. Βόζεμπεργκ αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Ελλήνων ευρωβουλευτών ως «διαφημιστών» των… επιτευγμάτων της κυβέρνησης που στηρίζει, αυτό είναι πρόβλημα δικό της και του κόμματος της. Και αντανακλά, βεβαίως, την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία.

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να αποδοκιμάσει την Ευρωβουλευτή και να μην επιβεβαιώσει με την σιωπή του ότι λειτουργεί ως αρχιτέκτονας της προσπάθειας συγκάλυψης των ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών».

