Για «δεκάδες» καταγγελίες ανθρώπων που γράφτηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά τους λένε ότι δεν τους βρίσκουν στις λίστες μελών ή ότι δε δικαιούνται να ψηφίσουν για συνέδρους, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media.

Λίγες μόνο ημέρες πριν την εκλογή συνέδρων στις 2 και 3 Νοεμβρίου ο Στέφανος Κασσελάκης αφήνει νέες αιχμές ως προς τις διαδικασίες εν όψει της εκλογής συνέδρων

Μάλιστα αναφέρει ότι «τους λένε ψέματα» και παραθέτει τηλέφωνο επικοινωνία για όποιο εμπόδιο αντιμετωπίσουν. Καλεί δε τους υποστηρικτές του σε «δημοκρατική επαγρύπνηση».

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει:

«Επειδή υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες ανθρώπων που έχουν εγγραφεί μέλη στο isyriza.gr και τους λένε ψέματα ότι δε δικαιούνται να ψηφίσουν για συνέδρους ή δεν τους βρίσκουν ως μέλη, έχουμε και τηλέφωνο ανοιχτής επικοινωνίας μαζί σας.

Για οποιοδήποτε εμπόδιο αντιμετωπίσετε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε ενόψει της εκλογής συνέδρων το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (2-3/11), είμαστε εδώ:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 44 41 220

Email: info@odikosmassyriza.gr

Δημοκρατική επαγρύπνηση!»

Πηγή: skai.gr

