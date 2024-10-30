Δηλητηρίαση μαθητών από σχολικά γεύματα στη Φθιώτιδα: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για (την όπως λένε) «επιστροφή στην παροχή σχολικών γευμάτων της εταιρείας που παρασκεύασε τα γεύματα που προκάλεσαν δεκάδες δηλητηριάσεις μαθητών στη Φθιώτιδα»

Η ερώτηση κατατέθηκε με πρωτοβουλία του τομεάρχη Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κόμματος, Σ. Κεδίκογλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την να κατατεθούν τα έγγραφα που αφορούν στη σχετική αδειοδότηση της εταιρείας «Γιαννίτσης Logistics Α.Ε.»

Στην ερώτησή τους προς τους υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, οι βουλευτές σημειώνουν ότι «η κοινή γνώμη είναι ανάστατη από την είδηση της επιστροφής της συγκεκριμένης εταιρείας στην παροχή σχολικών γευμάτων, ενώ έχει προηγηθεί ένα πρωτοφανές διπλό σκάνδαλο, με τις δηλητηριάσεις των μαθητών και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο», ενώ επισημαίνουν ότι «το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισαν την αναστολή της διανομής των σχολικών γευμάτων από την εταιρεία και τον προσωρινό αποκλεισμό της από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών για 3 χρόνια, καθώς και την επιβολή σχετικού προστίμου».

Με αφορμή τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τους συναρμόδιους υπουργούς:

1) Εάν τηρούνται οι υγειονομικές και οι λοιπές προϋποθέσεις για την εκ νέου αδειοδότηση της εταιρείας «Γιαννίτσης Logistics Α.Ε.», ώστε να δύναται να επανέλθει στην παροχή σχολικών γευμάτων στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας, και ενώ έχει επιβληθεί αποκλεισμός της από δημόσιες συμβάσεις και σχετικό πρόστιμο

2) Εάν θα ολοκληρωθούν σύντομα οι διαδικασίες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης πυρκαγιάς στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής της εταιρείας, όπου παρασκευάστηκαν τα σχολικά γεύματα που προκάλεσαν τις δηλητηριάσεις των μαθητών.

Τέλος ζητούν να κατατεθούν τα έγγραφα που αφορούν στη σχετική αδειοδότηση της εταιρείας «Γιαννίτσης Logistics Α.Ε.», τα οποία αποδεικνύουν ότι δύναται να παρέχει σχολικά γεύματα στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

