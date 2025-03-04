Λογαριασμός
Ο σπαρταρτιστός διάλογος Βορίδη - Κωνσταντοπούλου: «Η μόνη αφασία είναι η δική σας διαπιστωμένη, πανταχόθεν»

Ο Μάκης Βορίδης σήκωσε αμέσως το... γάντι που του πέταξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την ομιλία του από το βήμα της Βουλής

Βορίδης

Η ομιλία του Μάκη Βορίδη στη συνεδρίαση της Βουλής για την προανακριτική του Χρήστου Τριαντόπουλου, είχε και... ενδιάμεσα επεισόδια. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε ο διάλογος με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τη στιγμή που ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέπτυσσε τα επιχειρήματά του, παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το έδρανό της και φώναξε: «Αθώος».

Ο Μάκης Βορίδης σήκωσε αμέσως το... γάντι, απαντώντας: «Καθόλου. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχω καταλήξει στην ενοχή τους όπως εσείς κα Κωνσταντοπούλου. Δεν χρειάζεται να έρθετε καθόλου στην προανακριτική. Φτιάξτε από τώρα την πρότασή σας, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε την προκαταρκτική. Έχετε αποφασίσει. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα;».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Αφασίας!».

Μάκης Βορίδης: «Η μόνη αφασία κα Κωνσταντοπούλου είναι η δική σας διαπιστωμένη, πανταχόθεν».

