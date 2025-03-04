Δ. Μάντζος: Για δεύτερη φορά ένας πρωθυπουργός δεν γνώριζε τι έκανε ένας στενός του συνεργάτης

«H αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη είχε δραματικές συνέπειες για το αποδεικτικό υλικό και αυτό το λέει και η δικαιοσύνη και ο ΕΟΔΑΣΑΜ», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή. «Η δικαιοσύνη για τα μη πολιτικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην άτυπη σύσκεψη της 3ης Μαρτίου 2023, που συντέλεσε και αποφάσισε την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος, για τα μη πολιτικά πρόσωπα, έχει ήδη ασκήσει ποινικές διώξεις και έχει οδηγήσει ήδη τα πρόσωπα αυτά στη δικαιοσύνη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «είναι αποκρουστικό να ξέρουμε ότι υπάρχει άτυπη σύσκεψη χωρίς πρακτικά, την επομένη, δεύτερη, τρίτη μέρα, μετά την τραγωδία, χωρίς πρακτικά, χωρίς λογοδοσία. Η εμπλοκή του κ. Τριαντόπουλου δεν αμφισβητείται διότι ο ίδιος είχε φροντίσει να τη διαφημίσει με δελτία τύπου, σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, σε δίκτυα της Θεσσαλίας, όπου έλεγε με σαφήνεια ότι βρισκόταν εκεί με εντολή πρωθυπουργού και προφανώς, όχι ως βουλευτής Μαγνησίας, αλλά ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που ενεργεί και αναφέρεται απευθείας στον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Εκτός αν θέλετε, είπε ο Δημήτρης Μάντζος απευθυνόμενος στη συμπολίτευση, «για δεύτερη φορά, τα τελευταία λίγα χρόνια, να μας πείσετε ότι για δεύτερη φορά ένας πρωθυπουργός δεν γνώριζε τι έκανε ένας πολύ στενός του συνεργάτης. Δεν γνώριζε τι έκανε ο γενικός του γραμματέας, στο ζήτημα των υποκλοπών, τώρα δεν γνώρισε τι έκανε ο υφυπουργός στο ζήτημα της αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος στα Τέμπη».

