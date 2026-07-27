Και επίσημα Κρητικός ο Αϊτόρ: Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή

Ο ΟΦΗ πυροδότησε τη μεγάλη «βόμβα» και ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτόρ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τα βρήκε σε όλα με τους Κρητικούς και φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Αϊτόρ επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2024 και την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Βιτόρια στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, καταγράφοντας συνολικά 17 συμμετοχές και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ΟΦΗ πραγματοποιεί μια σημαντική κίνηση ενόψει της άκρως απαιτητικής σεζόν που έρχεται, η οποία -μεταξύ άλλων- θα τον βρει στη χειρότερη στη League Phase του Conference League, ενώ υπάρχουν και μεγάλες πιθανότητες ο ΟΦΗ να πάρει την πρόκριση στο Europa League, διότι έχει μπροστά του μία σκληρή μονομαχία στα play offs, όπου και θα εξαντλήσει τις πιθανότητες του για είσοδο στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Aitor Cantalapiedra Fernandez, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στις 10 Φεβρουαρίου 1996 στη Βαρκελώνη και με σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Aitor άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της Barcelona και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους «μπλαουγκράνα» τη σεζόν 2015-16, καταγράφοντας δύο επίσημες συμμετοχές και κατακτώντας το Copa del Rey.

Στην καριέρα του φόρεσε τις φανέλες των Barcelona B, Villarreal B, Sevilla Atletico, Twente (Ολλανδία), Παναθηναϊκού, ΑΕΚ Λάρνακας και EC Vitoria (Βραζιλία).

Ως ποδοσφαιριστής της Twente κατέγραψε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, αφού σε δύο αγωνιστικές περιόδους αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Eredivisie, σημειώνοντας 24 γκολ και 18 ασίστ σε 6 επίσημες συμμετοχές.

Στην Ελλάδα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μέτρησε 95 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ (μοίρασε και 15 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024.

Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην ΑΕΚ Λάρνακας (14 συμμετοχές, 7 γκολ, 5 ασίστ), με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Κύπρου, ενώ τελευταίος ποδοσφαιρικός σταθμός της καριέρας του πριν φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΟΦΗ, ήταν η βραζιλιάνικη EC Vitoria (36 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 ασίστ).

Σε διεθνές επίπεδο, ο Aitor φόρεσε τη φανέλα των «μικρών» εθνικών ομάδων της Ισπανίας, από την Κ16 ως και την Κ19, ενώ συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα μετρά περισσότερες από 300 επίσημες συμμετοχές, έχοντας καταγράψει 75 γκολ και 48 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη σταθερή παρουσία και την ποδοσφαιρική του ποιότητα στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο.

Aitor, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».

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