ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό τραμ που καταγράφηκε να καπνίζει εν ώρα εργασίας

Με αφορμή το απίστευτο περιστατικό που κατέγραψε επιβάτης σε τραμ στη Νέα Σμύρνη, η ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση όπου ξεκαθαρίζει ότι θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχικά διαδικασία για τον οδηγό που είχε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε, την ώρα της εργασίας του.

Σε σχέση με δημοσιεύματα και αναφορές που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούν βίντεο στο οποίο εμφανίζεται οδηγός του Τραμ χωρίς την προβλεπόμενη οδηγική συμπεριφορά και εικόνα, ενημερώνουμε ότι το σχετικό περιστατικό έχει ήδη διερευνηθεί.

Ο συγκεκριμένος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας.

Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση για το σύνολο του προσωπικού και κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Απίστευτο περιστατικό υπενθυμίζεται ότι κατέγραψε επιβάτης σε τραμ τη Νέα Σμύρνη, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός εν ώρα εργασίας, έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε ατάραχος, ρίχνοντας μάλιστα τη στάχτη στο πάτωμα…

Καθώς τον οδηγό διαχωρίζει τζάμι, ήταν ορατός από τους επιβάτες, με έναν από αυτούς να τον καταγράφει με το κινητό του.

Η συμπεριφορά του εγείρει -μεταξύ άλλων- και ζητήματα ασφαλείας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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