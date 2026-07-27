Η Ρουμανία διέταξε σήμερα την απέλαση ενός υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας, ως «αποφασιστική απάντηση» μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η Ρουμανία, που συνορεύει με την Ουκρανία, κατέρριψε τρία drones σε τρεις ημέρες στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ σήμερα αναφέρθηκε μια νέα παραβίαση.

Ο Ρώσος πρέσβης Βλαντιμίρ Λιπάεφ ενημερώθηκε για την απόφαση να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ένας υπάλληλος της πρεσβείας, ο οποίος πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα εντός πέντε ημερών, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο τύπου.

Στον πρέσβη παρουσιάστηκαν θραύσματα ενός drone, μοντέλου Shahed, το οποίο χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός εναντίον της Ουκρανίας και το οποίο καταρρίφθηκε από ένα ρουμανικό μαχητικό F-16.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ρουμανία αντιμετωπίζει συχνές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, μερικά από τα οποία έχουν συντριβεί στο έδαφός της.

Τον Μάιο, ένα drone έπεσε πάνω σε μια πολυκατοικία, τραυματίζοντας δύο άτομα. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησαν τη Ρωσία και την προειδοποίησαν για νέες παραβιάσεις.

Το 2025, το ρουμανικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στη χώρα να καταρρίπτει τα drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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