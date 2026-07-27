Σύμφωνα με τα βελγικά ρεπορτάζ, η Ντόρτμουντ και η Γκενκ έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με το ποσό να αποτελεί νέο ρεκόρ πώλησης για τον βελγικό σύλλογο.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της μέχρι τώρα πορείας του, καθώς οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν «κλείσει» όλες τις λεπτομέρειες του deal, που θα τον φέρει στο Signal Iduna Park.

Οι πληροφορίες από το Βέλγιο αναφέρουν ότι με τα μπόνους, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη μεταγραφή τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Γκενκ και ότι ο Καρέτσας θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Η χρηματιστηριακή αξία του 18χρονου μεσοεπιθετικού είναι σύμφωνα με το transfermarkt στα 35.000.000 ευρώ, ενώ πέρσι σε 49 ματς με τη φανέλα της Γκενκ είχε τρία γκολ και 18 ασίστ.

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