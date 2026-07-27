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CENTCOM: Ανακατευθύναμε 17 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά του Ιράν

Επίσης η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχει ακινητοποιήσει δύο πλοία και έχει επιβιβαστεί σε άλλα δύο, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού

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CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, έχει ανακατευθύνει 17 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει δύο και έχει επιβιβαστεί σε άλλα δύο, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή CENTCOM Ιράν
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