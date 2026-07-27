CENTCOM: Ανακατευθύναμε 17 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, έχει ανακατευθύνει 17 εμπορικά πλοία, έχει ακινητοποιήσει δύο και έχει επιβιβαστεί σε άλλα δύο, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού.



A U.S. sailor stands watch aboard USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) as the ship patrols the Arabian Sea supporting the U.S. blockade against Iran. CENTCOM has redirected 17 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2 to ensure compliance. pic.twitter.com/O20NSE3dTP July 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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