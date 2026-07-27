Τραμπ: Έτοιμος για «ισχυρή στρατιωτική δράση» αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα, σε συνέντευξή του στο Axios, ότι αποφάσισε να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να διατάξει την επανέναρξη μιας ακόμη πιο ισχυρής στρατιωτικής επιχείρησης, εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια συνολική συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κυρίως μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, ενώ το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, καθώς και οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχουν ενεργά στις μεσολαβητικές προσπάθειες.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες με το Ιράν. Αν δεν αποδώσουν, θα επιστρέψουμε σε μια πολύ ισχυρή στρατιωτική δράση», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει στη διπλωματία, απάντησε: «Όχι πολύ. Ή θα προχωρήσει γρήγορα ή δεν θα συμβεί καθόλου».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις την Παρασκευή, επειδή οι χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής του ζήτησαν να δοθεί μία ακόμη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

«Όλοι όσοι συμμετέχουν στις επαφές με το Ιράν μού είπαν: "Μην επιτεθείς"», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να κερδίσουμε», είπε ο Τραμπ, εξηγώντας γιατί αποδέχθηκε το αίτημα των μεσολαβητών. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την αναστολή των επιθέσεων, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ τα χρηματιστήρια κατέγραψαν άνοδο.



Πηγή: skai.gr

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