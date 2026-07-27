Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Σταυρό του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 18:20 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.