Επίσημα στη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγγου, κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης πριν λίγη ώρα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Την υποψηφιότητά του, όπως είπε ο ίδιος, την υπογράφουν 32 στελέχη του κόμματος, με προαπαιτούμενο τις 30 υπογραφές.

Συνολικά 31 μέλη της ΚΕ υπογράφουν την υποψηφιότητα ενώ μια ακόμα υπογραφή από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, συμπληρώνει τα σχετικά έγγραφα.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του κάλεσε και τους ανθυποψήφιούς του να κάνουν το ίδιο καθώς όπως είπε «η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Νωρίτερα έγινε και η προαναγγελία της υποψηφιότητας του Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος με βίντεο ανακοίνωσε τους λόγους με τους οποίους διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

