Το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ του διαλόγου, «αλλά με ένα καθαρό πλαίσιο, χωρίς ασάφειες, προαπαιτούμενα και τελεσίγραφα», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ρ/σ Αθήνα 9,84 σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει το διάλογο να τον εννοεί και να μην είναι προσχηματικός». Σημείωσε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχουν απειλές και προσπάθεια εκφοβισμού των αγροτών, αλλά μία πραγματική προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και για το άμεσο -το θέμα των πληρωμών- και για το μακροπρόθεσμο, που είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Περιγράφοντας το προσυμφωνημένο πλαίσιο πάνω στο οποίο θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ο διάλογος, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για την ανάγκη «αναστολής των υποχρεώσεων των αγροτών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και funds που δεν έχουν πληρωθεί με ευθύνη του κράτους, αναστολής πλειστηριασμών, αναστολής ένταξης στον Τειρεσία για αυτούς που κινδυνεύουν λόγω καθυστέρησης πληρωμής ενισχύσεων». «Δεν γίνεται εσύ να καταστρέφεσαι και να σε "αδειάζει" η κυβέρνηση», υπογράμμισε.

Σχετικά με «την πρόθεση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για "κόφτη" στις απευθείας μεταδόσεις των εξεταστικών επιτροπών», ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μία «ανεξήγητη δήλωση» που «ήρθε ως προπομπός μιας προσπάθειας του κ. Μητσοτάκη να περιορίσει την κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα δημοσιότητα των συνεδριάσεων». «Τι φοβάται η κυβέρνηση; Τι θέλει να κρύψει; Δεν έχει την ωριμότητα ο πολίτης να αντιληφθεί ποιοι λειτουργούν υπέρ της κοινοβουλευτικής τάξης και υπέρ της αλήθειας και ποιοι είτε λειτουργούν ως συνήγοροι κάποιων είτε έχουν μια προσωπική ατζέντα επίδειξης για λόγους ψηφοθηρίας;», είπε.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος υπογράμμισε την πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για συνεννοήσεις με θεσμικό τρόπο μεταξύ των κομμάτων και όχι άτυπα, επαναλαμβάνοντας επί τη ευκαιρία ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς μας χωρίζει πολιτική, αξιακή και θεσμική άβυσσος».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς ευχήθηκε το 2026 να αποτελέσει έτος ανατροπής και πολιτικής αλλαγής, «με την κυβέρνηση να αποχωρεί για να έχει μία άλλη, πολύ πιο αισιόδοξη πορεία η χώρα».

Πηγή: skai.gr

