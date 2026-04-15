Διατηρεί τη σκληρή γραμμή το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενόψει και της αυριανής συζήτησης για το κράτος δικαίου στη Βουλή.

Με νέα ανακοίνωσή του, καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «ενώ το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι» ενώ ζητεί απαντήσεις «και για τη 2η πρόσληψη του βουλευτή της ΝΔ το 2013 ως ΠΕ (σ.σ. απολαβές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) από τη Γραμματεία Ισότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το 2019 υποσχόταν στον ελληνικό λαό ότι θα κυβερνήσει με τους άριστους, κάλυψε πλήρως το προσωπικό του ρουσφέτι, Μακάριο Λαζαρίδη.

Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι απολύτως θεμιτό να προσλαμβάνεται και να πληρώνεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να έχει πτυχίο ΑΕΙ πολλώ δε μάλλον μεταπτυχιακό.

Είναι εντάξει για το ήθος εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας ότι εξαπάτησε το δημόσιο και πληρωνόταν από το κρατικό ταμείο για έναν μισθό, που πήρε προφανώς με λαθροχειρία όπως ο ίδιος ομολόγησε, αφού τα προσόντα του αντιστοιχούσαν μόλις σε θέση μετακλητού και όχι Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού όπως γράφει το ΦΕΚ πρόσληψης.

Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί και σήμερα, δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε αχρεωστήτως, όπως κάνει σε δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους που έλαβαν αντίστοιχα ποσά αλλά δεν είναι κολλητοί του Πρωθυπουργού.

Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;

Πώς πληρωνόταν με αποδοχές ΠΕ από τη Γραμματεία Ισότητας τότε;

Κύριε Μαρινάκη, επιλέξατε πάλι το ψέμα. Είναι δυνατόν να επικαλείστε την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος για να αιτιολογήσετε την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση;

Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα!

Έχετε το πολιτικό σθένος να τα ερευνήσετε όλα; Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας; Αναμένουμε απαντήσεις».

Πηγή: skai.gr

