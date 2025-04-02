Νέος Γενικός Γραμματέας Υποδομών ο Δημήτριος Αναγνώπουλος

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως Υποδομών, αναλαμβάνει από σήμερα, o κ. Δημήτριος Αναγνώπουλος.

Ο κ. Αναγνώπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διαχείριση Τεχνικών Έργων».

Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Διοίκηση – διαχείριση μεγάλων δημοσίων έργων, (Οδικών, Λιμενικών, Υδραυλικών, Οικοδομικών, Βιομηχανικών – Ενεργειακών) και, ως στέλεχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2001, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος σημαντικών Επιτροπών και Τεχνικών Συμβουλίων.

Μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, καθώς και του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

