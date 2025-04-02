Στην Πάρο μαζί με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη θα βρίσκεται αύριο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Αυτό ανακοίνωσε μιλώντας σήμερα στο «ΕΡΤnews» και ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, στο δημαρχείο του νησιού μαζί με τους τοπικούς φορείς. «Πρέπει να δούμε από κοντά, να βοηθήσουμε τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», τόνισε.

«Στο παρελθόν μιλούσαμε για κλιματική αλλαγή. Σήμερα, δυστυχώς, μιλάμε για κλιματική κρίση με ακραία και επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε ότι σημειώνονται παντού. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές. Να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2019, βρήκε την Πολιτική Προστασία ως μια γραμματεία, ένα γραφείο. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο υπουργείο με δομές και πολλά τεχνικά μέσα. Παράλληλα, με την πολιτική προστασία δημιουργήθηκε ο τομέας της κρατικής αρωγής. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε τη θέληση, τη βούληση για να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Τέλος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισήμανε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων και υπογράμμισε: «Χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών και βεβαίως εναπόκειται και στους δήμους να γίνει η εποπτεία. Πρέπει ο καθένας μας να καταλάβει ότι καθαρίζοντας το οικόπεδό του δεν προστατεύει μόνο τη δική του ζωή και τη δική του περιουσία, αλλά και το περιβάλλον».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

