Δένδιας: «Προτείνουμε πλήρη αλλαγή δόγματος» - Δέσμη μέτρων για διαφάνεια στα εξοπλιστικά

Στη διαβεβαίωση πως εφόσον το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα εκτελεστεί, θα υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να υπερασπιστούν την πατρίδα, προχώρησε από τη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας κατά τη μαραθώνια συζήτηση στην Ολομέλεια για το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο υπουργός τόνισε πως «αν εκτελεστεί το πρόγραμμα σας διαβεβαιώ ότι τα περί υπεράσπισης της πατρίδας μας θα είναι ουσιαστική δυνατότητα και όχι απλώς λεκτική διατύπωση στο πλαίσιο των συνεδριάσεων μας».

«Έχουμε απέναντί μας υπαρκτή διατυπωμένη απειλή, δεκαπλάσια των δυνατοτήτων μας. Είναι ποτέ δυνατόν να επιτρέπουμε στον εαυτό μας οποιαδήποτε χαλάρωση;» διερωτήθηκε ο υπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά σε μία δέσμη μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας του δημόσιου χρήματος για τα εξοπλιστικά. «Καταλαβαίνω τι σημαίνει το υστέρημα το Έλληνα φορολογούμενου», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός ανακοινώνοντας τα ακόλουθα μέτρα:

1. Την αποποίηση του προνομίου του υπουργού να επιλέγει τον γ/δ εξοπλισμών.

2. Έρχεται διάταξη προς ψήφιση στη Bουλή για τη δημιουργία θέση μόνιμου νομικού συμβούλου του κράτους στη Γενική Διεύθυνση εξοπλισμών

3. Την αλλαγή του τρόπου στελέχωσης της διεύθυνσης εξοπλισμών. Θα απαρτίζεται από αξιωματικούς μακράς θητείας για να έχουν εμπειρία.

4. Την ενίσχυση υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ

5. Διαδικασία υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να υπάρξει τεχνογνωσία και μέθοδοι σύγχρονων ελέγχων πόθεν

6. Την τοποθέτηση στρατιωτικού εισαγγελέα στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων με δυνατότητα άρσης τραπεζικού απορρήτου

Μάλιστα, ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης πως θα συνεχίσει να ενημερώνει την επιτροπή εξοπλιστικών υποθέσεων της Βουλής για όλες τις επικείμενες ενέργειες, καθώς και ότι θα μειώσει το όριο της έκφρασης γνώμης της επιτροπής για προμήθειες από 10 εκατ. ευρώ και πάνω (το όριο ήταν στα 30 εκατ. ευρώ).

«Σταματάμε τη λογική ότι το Αιγαίο το υπερασπίζεται ο στόλος, πάμε σε άλλη λογική με την Ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα πιο ικανό και πιο φθηνό σύστημα πολλαπλών πυραυλικών συστημάτων», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας αναφερόμενος στην πλήρη αλλαγή δόγματος στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσθέτοντας πως ο στόλος, όπως και τα αεροπλάνα ελευθερώνονται για να λειτουργήσουν πλέον ως μέσο αποτροπής.

