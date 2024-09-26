Ανεβαίνουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ στην τελική ευθεία για την εκλογή νέου προέδρου στις 6 Οκτωβρίου, με τον Χάρη Δούκα να εξαπολύει πυρά κατά συνεργατών του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, καθιστώντας τον, μάλιστα, συνυπεύθυνο εάν δεν πάρει θέση.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Χάρης Δούκας αναφέρει ότι «εδώ και πάρα πολύ καιρό στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη μου επιτίθενται με τη ρητορική της δεξιάς και της ακροδεξιάς».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για «ακραία εργολαβία δολοφονίας χαρακτήρα», κατηγορώντας τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη ότι «αναπαράγουν αυτούσια τη λάσπη που τροφοδοτεί το Μαξίμου σε βάρος μου».

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα:

Το ποτήρι ξεχείλισε.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη μου επιτίθενται με τη ρητορική της δεξιάς και της ακροδεξιάς.

Καταλαβαίνω ότι ενόχλησα, ειδικά μετά το debate, γιατί απάντησα σε όλες τις επιθέσεις που δέχθηκα και κατέθεσα συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις.

Η επίθεσή τους έκτοτε μετατράπηκε σε μία ακραία εργολαβία δολοφονίας χαρακτήρα. Έφτασαν στο σημείο να αναπαράγουν αυτούσια τη λάσπη που τροφοδοτεί το Μαξίμου σε βάρος μου.

Το δηλητήριο πρέπει να σταματήσει, εδώ και τώρα, γιατί υπονομεύει την αναγκαία ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να πάρει θέση, αλλιώς θα είναι συνυπεύθυνος.

Όσο με αφορά εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου μαζί με τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες για την προοπτική νίκης του ΠΑΣΟΚ και της δημοκρατικής παράταξης, χωρίς να καταφεύγω σε παρόμοιες τακτικές, όπως έπραξα μέχρι σήμερα.

