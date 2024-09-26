Δεν υπάρχει συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει -κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών- σχετικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για ενδεχόμενες αλλαγές ώστε να μην «ιταλοποιηθεί» η ελληνική πολιτική σκηνή.

Για το μεταναστευτικό και την αύξηση ροών είπε ότι είναι δεδομένο πως στην Ελλάδα έχει την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και η κυβερνητική πολιτική έχει επιτυχία.

Αυτό δεν σημαίνει -όπως είπε- ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά προσέθεσε πως η μεγάλη εικόνα είναι πως από 93.000 διαμένοντες στη χώρα, σήμερα έχουμε 20.000 και οι δομές ήταν κάποτε φαβέλες ενώ σήμερα είναι σύγχρονες και ανθρώπινες. Η συνεργασία με την Τουρκία οδηγεί στην αντιμετώπιση δικτύου λαθροδιακινητών, συμπλήρωσε.

Ερωτώμενος για το επεισόδιο με την πρόεδρο της Φιλοσοφικής στο ΕΣΠΑ που κατήγγειλε ότι της πέταξαν τρικάκια, και την εικόνα στα πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι αυτονόητη καταδίκη κάθε τέτοιας επίθεσης. Οι άνθρωποι αυτοί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε πως κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο επεισόδιο επεμβαίνει η αστυνομία, η οποία ορθώς αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα.

Είπε επίσης ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια «κάναμε ότι δεν καταλαβαίναμε όταν ακούγαμε για κατάληψη» και υπογράμμισε ότι «δεν υποσχεθήκαμε ότι οι εγκληματίες θα σταματήσουν να εγκληματούν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο».

Προσέθεσε ότι οι παραβατικοί θα συνεχίσουν να παρανομούν στα πανεπιστήμια, αλλά οι πράξεις τους θα έχουν συνέπειες και η σύλληψη τους δεν θα συνεπάγεται απελευθέρωση την επόμενη μέρα ενώ κατέληξε λέγοντας ότι παίζουν τα ρέστα τους όσοι βλέπουν ότι σταμάτησαν οι εποχές της ασυδοσίας.

Ερωτώμενος για δήλωση του υφυπουργού Μεταφορών κ. Οικονόμου ότι λένε ψέματα οι μηχανοδηγοί για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και κατεβαίνουν σε απεργία, είπε ότι δεν σημαίνει ότι κάθε αιτίαση σε απεργία είναι ντε φάκτο αληθής. Ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός γνωρίζει -είπε- ποιες από τις αιτιάσεις των εργαζόμενων είναι αληθείς και ισχύουν.

Εξέφρασε τη συμφωνία του με τις αντιδράσεις για την προβολή drag show στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» στο πλαίσιο του 2ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ με τίτλο «Ένας Κόσμος Μεγάλος» που γίνεται από τις 27 έως τις 29 του μήνα που είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, και είπε ότι η αιγίδα δεν πρέπει να δίνεται αψήφιστα και χωρίς έλεγχο.

Είπε επίσης ότι υπήρξαν μια σειρά από αιτήματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα» που αξιολογήθηκαν από τον «τότε υφυπουργό Πολιτισμού» και η έγκριση δόθηκε μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής που δεν συνόδευε το αναλυτικό πρόγραμμα. Προσέθεσε ότι πρέπει να γίνεται εξαντλητικός έλεγχος και εκτίμησε ότι δεν ήταν υπερβολικές οι αντιδράσεις των πολιτών.

Για τις περιπτώσεις Αυγενάκη και Σαλμά, είπε αφενός ότι δεν γνωρίζει αν επιστρέφει ο κ. Αυγενάκης στη ΝΔ, ενώ για την περίπτωση του κ. Σαλμά είπε ότι έδωσε απαντήσεις και πως ο βουλευτής δεν διεγράφη επειδή κατέθεσε ερώτηση.

Αναφερόμενος στο εάν η ΝΔ είναι συνεπής με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είπε ότι «αλίμονο εάν η ΝΔ δεν ήταν συνεπής και πιστή στην ιδρυτική διακήρυξη» και προσέθεσε ότι «στη ΝΔ -όπως είπε κι ο πρωθυπουργός- είμαστε όλοι Καραμανλικοί».

Τέλος, αναφερόμενος στους δυο πρώην πρωθυπουργούς κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά, είπε ότι οι δυο πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να λένε ότι θέλουν και η κυβέρνηση δεν κρίνει τις απόψεις τους.

Είπε ακόμη με αφορμή ερώτηση για δείπνα υπουργών με βουλευτές ότι η ΝΔ είναι ανθεκτική, έχει μάθει να συνομιλεί στα όργανα και ότι «δεν υπάρχει κάποιος δράκος στο παραμύθι που να λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό οι πρώην πρόεδροι της ΝΔ».

Τέλος αναφερόμενος στην κριτική για τις δαπάνες της υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά -σημείωσε- σίγουρα η πορεία και η παρουσία ενός υπουργού κρίνεται από το αποτέλεσμα. Είπε ότι καταγράφηκε άλλη μια χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό, αλλά διαχώρισε τα ζητήματα λέγοντας ότι δεν είναι ίδιο το ζήτημα ανακαίνισης με το ταξίδι στην Ιαπωνία. Είναι δεδομένο ως προς το πρώτο θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών είπε ο κ. Μαρινάκης, και προσέθεσε ότι το κονδύλι για το ταξίδι στην Ιαπωνία είναι μια από τις δουλειές του υπουργείου σε σημαντικά ταξίδια, για να προβάλλει την Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

