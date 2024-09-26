Ξεκίνησε όπως όλα δείχνουν η προεκλογική εκστρατεία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Δύο στελέχη ήδη διεκδικούν την προεδρία, με τον Παύλο Πολάκη να καταθέτει και επίσημα την υποψηφιότητά του στη γραμματεία του κόμματος και τον Σωκράτη Φάμελλο, να ανακοινώνει μέσω βίντεο ότι μπαίνει και ο ίδιος στην «κούρσα» διαδοχής.

Ο Παύλος Πολάκης έφτασε στις 13.00 το μεσημέρι στην Κουμουνδρούρου όπου κατέθεσε την υποψηφιότητά του στη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγγου.

Την υποψηφιότητά του, όπως είπε ο ίδιος, την υπογράφουν 32 στελέχη του κόμματος, με προαπαιτούμενο τις 30 υπογραφές.

Συνολικά 31 μέλη της ΚΕ υπογράφουν την υποψηφιότητα ενώ μια ακόμα υπογραφή από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά, συμπληρώνει τα σχετικά έγγραφα. Επίσης κατέθεσε και το «Πόθεν Έσχες» του, «το τελευταίο που έχει κατατεθεί και στη Βουλή του 2023 για χρήση του ‘22, όπως όρισε η απόφαση της ΚΕ».

Ο ίδιος σε δηλώσεις του κάλεσε και τους ανθυποψήφιούς του να κάνουν το ίδιο καθώς όπως είπε «η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Νωρίτερα έγινε και η προαναγγελία της υποψηφιότητας του Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος με βίντεο στο Χ ανακοίνωσε τους λόγους με τους οποίους διεκδικεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

