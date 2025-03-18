Σε εξέλιξη η πενταμερής για το Κυπριακό - Χριστοδουλίδης: «Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα, που συγκαλεί ο γγ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Παλάτι των Εθνών, την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη.

Στην άτυπη συζήτηση συμμετέχουν οι επικεφαλής των πέντε αντιπροσωπειών και ακόμη τέσσερα μέλη από την κάθε αντιπροσωπεία.

«Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος», είπε ο Κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στη συνάντηση.

Διμερείς συναντήσεις του Γκουτέρες

Νωρίτερα, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε διμερείς συναντήσεις με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών για το Κυπριακό.

Η πρώτη συνάντηση ήταν με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για Ευρωπαϊκά Θέματα, Στίβεν Ντόιτι. Στη συνέχεια, ο κ. Γκουτέρες είχε διμερή συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10:00 (τοπική ώρα). Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και τέλος με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, παρ' όλο που οι προσδοκίες είναι χαμηλές, είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μία συζήτηση εν εξελίξει, η οποία πραγματοποιείται με προσωπική πρωτοβουλία του γγ του ΟΗΕ.

Είναι εμφανές ότι οι δύο πλευρές ξεκινούν από εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, όμως είναι θετικό ότι Τούρκοι και Τουρκοκύπριοι κάθισαν στο τραπέζι των συζητήσεων παρ' όλο που είχαν πει ότι δεν θα το κάνουν, αν δεν γινόταν αποδεκτό το πλαίσιο να εκκινήσει από τη λύση των δύο κρατών.

Ακόμα, είναι πιθανό ο γγ του ΟΗΕ να θέσει στο τραπέζι ένα πλαίσιο συνέχισης της διαδικασίας των συζητήσεων, ίσως και με μία νέα άτυπη πενταμερή με διευρυμένη σύνθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

