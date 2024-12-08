ΠΑΣΟΚ: Οι πιέσεις από δεξιά και αριστερά και οι κινήσεις για αξιόπιστη αντιπολίτευση

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ δέχεται πίεση και από τα δεξιά και από τα αριστερά και αυτό για έμπειρα στελέχη πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ότι η αξιόπιστη και προγραμματική αντιπολίτευση που ασκεί το κόμμα έχει αποτέλεσμα. «Απευθυνόμαστε στην κοινωνία και η κοινωνία ακούει το μήνυμα μας» σχολίαζε στέλεχος στο skai.gr απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη και των βουλευτών του για μια σειρά από ζητήματα όπως η τροπολογία για ένταξη νοσηλευτών και τραυματιοφορέων στα ΒΑΕ, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από κατόχους golden visa για την ανανέωση της (σε σχέση με την βραχυχρόνια μίσθωση) αλλά και η τροπολογία για έκτακτη εισφορά 5% για τα τραπεζικά ιδρύματα.

«Οι προτάσεις είναι στοιχεία του πολιτικού μας σχεδίου για έναν άλλο τρόπο διακυβέρνησης, προοδευτικό και αξιόπιστο, που θα δώσει πνοή στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου αλλά και ελπίδα και προοπτική σε όλους τους Έλληνες πολίτες» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι παρεμβάσεις της Χαριλάου Τρικούπη πιέζουν την Κυβέρνηση σχολιάζουν στενοί συνεργάτες του Προέδρου. Με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του παρουσίας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο να δίνει τον τόνο: «Και στο ζήτημα της υπαγωγής των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά και στο ζήτημα της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των τραπεζών, το ΠΑΣΟΚ θέτει την ατζέντα και κατά τη γνώμη μας η κυβέρνηση αναγκάζεται να την ακολουθεί».

Η στάση απέναντι στην Κουμουνδούρου

Οι επιθέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς συζητούνται στην πράσινη παράταξη, ωστόσο η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι η ανάδειξη του, με την αντιπολίτευση που ασκεί ως τον αντίπαλο πόλο απέναντι στην ΝΔ. Βέβαια σε καμία περίπτωση οι προκλήσεις από πλευράς Κουμουνδούρου δεν θα μένουν αναπάντητες κάτι που ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην τελευταίας συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. «Eμείς έχουμε αντίπαλο την κυβέρνηση, αλλά έχουμε αντίπαλο, επίσης, και τη χυδαιότητα και τον λαϊκισμό. Συνεπώς, δεν θα αφήνουμε τίποτα αναπάντητο» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην δευτερολογία του, σε μια συνεδρίαση που είχε από όλα, κεράσματα για την ονομαστική του εορτή, απρόσμενους επισκέπτες όπως τον βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Λοβέρδο που εισέβαλε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να του ευχηθεί αλλά και μια τοποθέτηση του Παύλου Γερουλάνου που συζητήθηκε . «Εμείς πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση.» ανέφερε ο Παύλος Γερουλάνος και ήταν αρκετό για να ανάψουν φωτιές στα δημοσιογραφικά γραφεία ως την πρώτη μάχη ανάμεσα στους δύο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, με συνεργάτες πάντως τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Παύλου Γερουλάνου να επιχειρούν να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Τα σκονάκια

Και οι βουλευτές ως φαίνεται χρειάζονται «σκονάκια» αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμάζονται «λυσάρια» με απαντήσεις για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από τομείς που καλούνται να διαχειριστούν. Στα εγχειρίδια θα υπάρχουν ερωτήσεις για κρίσιμα θέματα, οι απαντήσεις, τι λέει η Κυβέρνηση αλλά και ποια είναι η «αλήθεια» για το ΠΑΣΟΚ. Την αρχή αναμένεται να κάνει ο τομέας Οικονομίας που τρέχει ο Παύλος Γερουλάνος στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Στην ουρά για τομεάρχες...

Όπως μαθαίνουμε τα βιογραφικά στελεχών μελών αλλά και φίλων του ΠΑΣΟΚ που φτάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη για μια θέση στους τομείς του ΠΑΣΟΚ είναι δεκάδες καθημερινά. Σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν μέχρι στιγμής τα 1450 τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην δημιουργία ατζέντας και θέσεων για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Η επιλογή των τομεαρχών είναι ένας γρίφος που καλούνται να λύσουν έμπειρα στελέχη όπως ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και η διευθύντρια στο γραφείο του Προέδρου Έλενα Αναστασίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 46% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 17% έχουν Διδακτορικό. Τα βιογραφικά που έφτασαν στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν ειδίκευση σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως στην Ασφάλεια στην Εργασία, τη Διακυβέρνηση, το διεθνές δίκαιο, τη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση υποδομών περιβάλλοντος, τις πολιτικές ενέργειας, την τοπική ανάπτυξη, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τα οικονομικά της υγείας, την Ψυχική υγεία, τις Εφοδιαστικές αλυσίδες, την αγροδιατροφή , την Ιατρική, επιχειρησιακή έρευνα, την ανθεκτικότητα μικρών επιχειρήσεων, τον πολεοδομικός σχεδιασμό κ.α

Μάλιστα, πάνω από τους μισούς είναι μεταξύ 30 και 50 ετών (30-40 το 25%, 40-50 το 30%). Έκτος από τα αντικειμενικά προσόντα, σημαντική παράμετρος στην εξίσωση για την επιλογή των εκλεκτών θα διαδραματίσει και ο χρόνος που είναι διατεθειμένοι οι υποψήφιοι για τους τομείς να διαθέσουν για τα καθήκοντά τους, κάτι το οποίο όπως φαίνεται έχει δώσει ως οδηγία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η Πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους παραμένει ανοιχτή, ενώ όλα δείχνουν πως οι τομεάρχες θα ανακοινωθούν τελικά μετά τις γιορτές αφού οι επιτελείς επιθυμούν να γίνει μια διεξοδική ανάλυση των βιογραφικών.

Με την Άννα και...στο Μετρό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβαίνει την Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά το Μετρό της πόλης και να ξεναγηθεί στους χώρους του έργου που δίνει πνοή στην συμπρωτεύουσα. Άλλωστε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι και βουλευτής Θεσσαλονίκης (είχε κρατήσει στις εκλογές την έδρα του Χάρη Καστανίδη στην Α΄ Θεσσαλονίκης) και έχει προσωπικό ενδιαφέρον για την συμπρωτεύουσα. Εξάλλου μεγάλο στοίχημα για την Χαρίλαου Τρικούπη είναι η ενδυνάμωση των ποσοστών του κόμματος στην Βόρεια Ελλάδα. Τον πρόεδρο του κινήματος θα συνοδεύουν τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, ο Θανάσης Γλαβίνας από το Πολιτικό Συμβούλιο αλλά και η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες την ιδέα για την επίσκεψη έβαλε στο τραπέζι της τελευταίας συνεδρίασης του Πολιτικού Κέντρου η κ. Διαμαντοπούλου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

