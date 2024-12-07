Στην ανάγκη και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκε η γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγκου, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ενώ επιτέθηκε στα στελέχη που αποχώρησαν.

Οι πολίτες με τη συμμετοχή τους στην εσωκομματική εκλογή «πέταξαν στον κάλαθο των αχρήστων, κάθε σχέδιο διάλυσης και ρευστοποίησης. Κάθε ελπίδα της ΝΔ, του συστήματος της διαπλοκής και διαφόρων κέντρων, ότι θα ξεμπερδέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε η κ. Σβίγκου και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, έδωσαν και μια ηχηρή απάντηση σε όσους κι όσες βλέπουν τη σκιά τους και νομίζουν ότι είναι το μπόι τους. Σε όσους μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχαράσσοντας τη λαϊκή βούληση, Έφυγαν, αποδεικνύοντας τον καιροσκοπισμό τους, και περιμένουν ακόμα την καλύτερη πρόταση για το πολιτικό τους μέλλον».

Συνεχίζοντας άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ: «Έχουμε μπροστά μας τον αγώνα για τη μεγάλη και αναγκαία ανασυγκρότηση. Για να ξανακάνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρό, δυνατό, μαζικό.Το ισχυρό ανάχωμα στα αντιλαϊκά και αντικοινωνικά σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί εμείς δεν είμαστε από τα κόμματα που χρεοκόπησαν τη χώρα. Δεν είμαστε από τα κόμματα της συμπολιτευόμενης, βολικής αντιπολίτευσης. Που συναινούν στις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και διαφωνούν στα ελάσσονα και στις λεπτομέρειες. Δεν είμαστε η αντιπολίτευση των δημοσίων σχέσεων, των συναινέσεων και του "τσάι και συμπάθεια". Αλλά η αντιπολίτευση που συγκρούστηκε, συγκρούεται και θα συγκρούεται με κάθε αντιλαϊκή πολιτική, και με κάθε κοινωνικά καταστροφικό μέτρο».

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης του κόμματος: «Ήδη προγραμματίζονται εξορμήσεις του προέδρου, των βουλευτών και των στελεχών του κόμματος σε όλη την Ελλάδα, που θα γίνουν το επόμενο δίμηνο. Οφείλουμε να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς τη συνολική οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος, από τις ΟΜ και τις ΝΕ, μέχρι τα Τμήματα της Κ.Ε».

Προανήγγειλε το Συνέδριο του κόμματος: «Η αλλαγή σελίδας, η ανασυγκρότηση που έχει ήδη ξεκινήσει, θα κορυφωθεί σε λίγους μήνες, την'άνοιξη, με ένα Τακτικό, Καταστατικό Συνέδριο επανεκκίνησης και την εκλογή νέων οργάνων. Για να ανανεώσουμε το πρόγραμμά μας, την κυβερνητική μας πρόταση, τα πρόσωπα, και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στον αγώνα για την ανάταξη της κοινωνίας και της χώρας».

Έκλεισε με κάλεσμα ένταξης και επιστροφής στον ΣΥΡΙΖΑ: «Και σε αυτό τον δύσκολο, αλλά δίκαιο και σωστό αγώνα, καλούμε σήμερα σε συστράτευση κάθε αριστερό, προοδευτικό, δημοκρατικό πολίτη. Τους ανθρώπους που μας στήριξαν, που μας εμπιστεύθηκαν, που μας οδήγησαν στην κυβέρνηση το 2015. Που μπορεί, στη διαδρομή, να απογοητεύθηκαν, να στράφηκαν στην ιδιώτευση και την αποχή. Τον κόσμο που πληγώσαμε με τα λάθη μας και τις αστοχίες μας. Αλλά και τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που πορευτήκαμε μαζί επί δεκαετίες».

