Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει τη νίκη, στις επόμενες εκλογές

Την πεποίθησή του, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, εξέφρασε σε συνέντευξή του, στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3» και τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, ο Βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας για τις αλλαγές που χρειάζεται το κόμμα, ο Παύλος Γερουλάνος, υπογράμμισε πως πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε πολιτικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, ώστε το κόμμα να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε οργανωτικές αλλαγές, τέτοιες, ώστε να περάσει το κόμμα σε μια άλλη περίοδο, σε μία περίοδο που η σύνθεση θα είναι φυσικό επακόλουθο των διεργασιών των οργάνων και για αυτό, πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχουμε όργανα τα οποία εκφράζουν τάσεις μηχανιστικά, αλλά που η κοινωνία αναδεικνύει, για να μπορούν να συμμετέχουν μέσα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, πολιτικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό. Άρα, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά έχουμε χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι εφικτά. Και αν κάνουμε τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει, με εντελώς άλλους όρους, τις επόμενες εκλογές».

Πηγή: skai.gr

