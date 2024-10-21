Συνάντηση με την Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Iliana Ivanova, είχε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη συνάντηση ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την Επίτροπο για τα έργα καινοτομίας στη χώρα μας, όπως ο ιστότοπος gov.gr καθώς και τα επόμενα βήματα που αφορούν τη στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες.

«Μας χαροποιεί η επίσκεψή σας στην Ελλάδα για να συζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά τα τελευταία πέντε χρόνια για να γεφυρώσουμε αυτό το κενό καινοτομίας που κληρονομήσαμε το 2019. Πιστεύω ότι κάναμε σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός όσον αφορά στη διασύνδεση μεταξύ του κράτους και των πολιτών και των επιχειρήσεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνοντας: «Ο ιστότοπός μας gov.gr υπήρξε πραγματικά μετασχηματιστικός από την άποψη αυτή, εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας των ψηφιακών μας υποδομών, δημιουργώντας ένα, πιστεύω, πολύ ζωντανό οικοσύστημα για νεοφυείς επιχειρήσεις και νέες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας, το οποίο, σε κάποιο βαθμό, κατάφερε επίσης να φέρει πίσω ανθρώπους από το εξωτερικό, επειδή έχουμε πολλούς ταλαντούχους Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Βέβαια, τώρα το επόμενο βήμα είναι ότι θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα τη στρατηγική μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία θα μου παρουσιάσουν τις επόμενες εβδομάδες, γιατί θέλουμε επίσης να δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το αναδυόμενο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου πιστεύω ότι έχουμε επίσης κάτι σημαντικό να συνεισφέρουμε.

Βέβαια, το χαρτοφυλάκιό σας είναι πολύ ευρύ. Έχουμε μια νέα ομάδα που είναι υπεύθυνη για την έρευνα και την καινοτομία. Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλάδας».

Από την πλευρά της η Iliana Ivanova τόνισε ότι είναι μεγάλη η χαρά της να βρίσκεται μια ηλιόλουστη, ωραία μέρα στην όμορφη Αθήνα, για τις εναρκτήριες εκδηλώσεις του Trusted Investor Network και επίσης του αναβαθμισμένου European Innovation Council Club.

Πρόκειται, όπως είπε, για δύο σημαντικά ορόσημα στην προώθηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, που, όπως είπατε και εσείς, είναι κεντρική προτεραιότητα στην ατζέντα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όπως γνωρίζετε, η ανταγωνιστικότητα θα είναι η υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα και τι καλύτερο μέσο για να την προωθήσουμε από την έρευνα και την καινοτομία. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ» είπε και πρόσθεσε: «Είχα μια θαυμάσια συζήτηση σήμερα το πρωί με τους συναδέλφους που κάθονται ακριβώς μπροστά μας, την Υφυπουργό, με μια σειρά από επενδυτές, πρωτοπόρους στην καινοτομία, ελληνικές εταιρείες που επωφελήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και αποτελούν παραδείγματα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό καινοτομίας που αναφέρατε. Επομένως, προσβλέπω, αμέσως μετά τη συνάντησή μας, στην επίσημη έναρξη των δύο εκδηλώσεων.

Θέλω πραγματικά να ενθαρρύνω τις ελληνικές εταιρείες, τους πρωτοπόρους στην καινοτομία, τους ερευνητές να λάβουν ενεργό μέρος στα προγράμματα που είναι διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής τους: για να καλλιεργήσουν και να ενθαρρύνουν πραγματικά αυτό το επιχειρηματικό καινοτόμο πνεύμα που θέλουμε να διατηρήσουμε και να παραμείνει στην Ευρώπη».

