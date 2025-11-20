Οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της ΝΔ έπεσαν, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά την άρνηση του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές»), να μην προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΠΕ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

«Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο 'Φραπές', ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της 'γαλάζιας' εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης. Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

