Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ένα νέο χτύπημα 11 «γαλάζιοι» βουλευτές κατέθεσαν ερώτηση προς τη Νίκη Κεραμέως, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Θεόδωρο Λιβάνιο, βάζοντας στο κάδρο το ζήτημα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, η οποία λόγω υπολειτουργίας της έχει ως συνέπεια η πλειοψηφία των δήμων της χώρας να μένει εκτός του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55+.

Με την ερώτηση να κατατίθεται λίγη μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, οι έντεκα βουλευτές με πρώτη υπογράφουσα τη Φωτεινή Αραμπατζή κάνουν λόγο για τεράστιες αντιδράσεις και απογοήτευση στη συντριπτική πλειοψηφία Δήμων της χώρας, που έμειναν «εκτός» του πολυαναμενόμενου προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55+ ετών, βρίσκοντας «κλειστή» την πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. για τις 6.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Μάλιστα οι βουλευτές ζητούν να μάθουν αν θα υπάρξει άμεσος επανασχεδιασμός του προγράμματος με ουσιαστική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, καθώς και πόσοι από το σύνολο των Δήμων πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά αιτήματα πρόσληψης, αλλά και πόσες από τις συνολικά 6.000 διαθέσιμες θέσεις δεσμεύτηκαν για τους Δήμους.

Πρόκειται για μια ερώτηση που υπογράφεται από διαφορετική σύνθεση βουλευτών από εκείνη της περασμένης εβδομάς (που κατήγγειλαν «επιθετικές» αγορές ακινήτων σε ακριτικές περιοχές από τουρκικά κεφάλαια) καθώς τους κ.κ. Πασχαλίδη, Δημοσχάκη, Λεονταρίδη, Καρασμάνη, Αθανασίου έχουν αντικαταστήσει οι Αραμπατζή, Ανδριανός, Κεδίκολγου, Κατσανιώτης και Μπαρτζώκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.