Κεραμέως: Περισσότεροι από 3 στους 4 εργαζόμενους είναι πλήρους απασχόλησης

Για τα σημαντικότερα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της σε εκπομπή της ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης 3 Απριλίου 2025.

Κληθείσα να σχολιάσει τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Κεραμέως τους χαρακτήρισε ως μία πολύ δυσάρεστη εξέλιξη, «η οποία ανατρέπει και όσα ξέρουμε για το παγκόσμιο εμπόριο εδώ και δεκαετίες και δη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Μάλιστα, τόνισε ότι αναμφίβολα θα υπάρξουν συνέπειες σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι περισσότερο θωρακισμένη και λόγω του ότι έχει μία ισχυρή οικονομία αυτήν τη στιγμή, μία σταθερή οικονομία, μία ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γιατί εξάγει προς τις ΗΠΑ λιγότερο απ’ ό,τι ο μέσος όρος των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το 2024, η χώρα μας εξήγαγε στην Αμερική 2,4 δισ. ευρώ, το οποίο είναι περίπου 1% του ΑΕΠ, όταν η μέση ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει περίπου 3% του ΑΕΠ στην Αμερική» είπε.

Ερωτηθείσα σχετικά με την αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στους δασμούς, η ίδια απάντησε ότι ένας τέτοιος εμπορικός πόλεμος δεν ευνοεί κανέναν. «Όλοι χάνουν από αυτόν. Άρα, αυτό που όλοι θέλουμε προφανώς είναι μία αποκλιμάκωση και αυτό ευχόμαστε», σχολίασε η υπουργός Εργασίας, χαρακτηρίζοντας τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ελλάδα στον τρόπο αντίδρασης καίριο. «Θα γίνουν οι συζητήσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα εκεί έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο» δήλωσε η κυρία Κεραμέως, προβλέποντας παράλληλα ότι αυτή η κίνηση αλλάζει τα πάντα σε σχέση με τη φιλοσοφία που επικρατεί και με το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο συνολικά. «Αναιρεί βασικές αρχές που ξέρουμε της παγκόσμιας οικονομίας, του παγκόσμιου εμπορίου».

Προσέθεσε δε ότι η χώρα μας έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αυτό καταδεικνύει και την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, για ένα σταθερό σχέδιο για την αναπτυξιακή πολιτική τής χώρας μας. «Και όλα αυτά, αυτήν τη στιγμή, η κυβέρνηση αυτή τα υπηρετεί» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στον νέο κατώτατο μισθό, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2025, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι βρισκόμαστε πλέον στα 880 ευρώ, 6% πάνω από πέρυσι και 35% πάνω από το 2019, υπενθυμίζοντας ότι, το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ. «Γιατί το λέω αυτό; Γιατί είχαμε να διανύσουμε μία πολύ μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με άλλες χώρες, για να φτάσουμε στην 11η θέση, δηλαδή ακριβώς στον μέσο των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι «δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με αυτήν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε απόλυτη συναίσθηση αυτού. Μειώνονται, όμως, κάποιες δυσκολίες», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί με σταθερά βήματα στα 950 ευρώ έως το 2027.

Απαντώντας στις επικρίσεις σχετικά με την αγοραστική δύναμη, η κυρία Κεραμέως είπε ότι η χώρα μας ξεκίνησε και σε αυτό το σημείο από πολύ χαμηλά, παρατηρώντας ότι, από το 2020, έχει αυξηθεί κατά περίπου 23-24%. «Είναι αρκετό; Όχι θα σας απαντήσω και πάλι με το χέρι στην καρδιά, αλλά όλα αυτά τα βήματα που γίνονται και στον κατώτατο και όπως επηρεάζει τον μέσο μισθό, είναι βήματα στη σωστή κατεύθυνση, ποια δηλαδή; Της διεύρυνσης του διαθέσιμου εισοδήματος».

Σχετικά με τον μέσο μισθό, η υπουργός Εργασίας ανέφερε τα εξής: «Αυτήν τη στιγμή, είναι στα 1.342 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης και, αν πάρει κανείς τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, είναι σχεδόν στα 1.500, στα 1.478 ευρώ». Προσέθεσε μάλιστα ότι όλα αυτά τα χρόνια που ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, παρατηρείται στην αγορά εργασίας παράλληλη αύξηση και στον μέσο μισθό της τάξεως του 28,3%. Όπως σημείωσε, «είναι η πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που τόσο μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Πάνω από τρεις στους τέσσερις Έλληνες, 76% για την ακρίβεια των εργαζομένων, είναι πλέον πλήρους απασχόλησης και αυτό είναι ένα στοιχείο εξορθολογισμού και εξυγίανσης συνολικά της αγοράς εργασίας».

Απαντώντας στο ζήτημα μείωσης της φορολογίας, υπενθύμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει συνολικά 70 φόρους τα τελευταία χρόνια και, παράλληλα, επιστρέφει μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία.

Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, που έχει επιτευχθεί και η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

«Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα και για τον εργαζόμενο και για την επιχείρηση, σημαντική μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Πριν από μερικές εβδομάδες, φέραμε και άλλη μία ρύθμιση, πέρα από τις 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, που έχουμε ήδη μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και έπεται άλλη μισή μονάδα το 2027, με την οποία μειώσαμε για πρώτη φορά με οριζόντιο τρόπο τις ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρία, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες».

Για το θέμα της ανεργίας, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο 8,6%, επισημαίνοντας ότι αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τα ποσοστά της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Ισπανίας, έχοντας μάλιστα τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης στην Ευρώπη, μαζί με το Λουξεμβούργο.

Στο σημείο αυτό, υπενθύμισε ότι, το 2019, η ανεργία ήταν σχεδόν στο 18% και, σήμερα, έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο της 17ετίας, στο 8,6%, όπως το 2008.

Αναφερόμενη στα βήματα που πρέπει να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία, είπε ότι, πλέον, υπεισερχόμαστε στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας και τόνισε την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως κίνητρα για την τόνωση της απασχόλησης των γυναικών και των νέων, έμφαση στην κατάρτιση και επανακατάρτιση δεξιοτήτων και στις «Ημέρες Καριέρας» στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

«Οργανώνουμε "Ημέρες Καριέρας" σε όλη τη χώρα, έχουμε κάνει 42 "Ημέρες Καριέρας" σε 17 πόλεις της Ελλάδας και σημασία έχει το αποτέλεσμα, τελικά πόσοι βρήκαν δουλειά από αυτές τις "Ημέρες Καριέρας; Πάνω από 9.000 επιβεβαιωμένες προσλήψεις» τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτό πλέον επεκτείνεται και στο εξωτερικό.

Επικαλούμενη τα πρόσφατα στοιχεία, που εξέδωσε η Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα, 420.000 από τους 660.000 Έλληνες, που έφυγαν από τη χώρα τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, έχουν επιστρέψει και υπέδειξε τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία έχουν δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους ως έναν από τους λόγους που επέλεξαν να το πράξουν.

Αναφερόμενη μάλιστα στην πρόσφατη εκδήλωση «Rebrain Greece», που πραγματοποίησε το Υπουργείο Εργασίας στο Λονδίνο, αποκάλυψε ότι πάνω από 1.300 Έλληνες του εξωτερικού συμμετείχαν σε αυτήν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να δώσουν συνέντευξη σε εκπροσώπους 26 κορυφαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

«Η δική μας όμως δουλειά, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, το δικό μας χρέος, το δικό μας καθήκον είναι να δείξουμε επαγγελματικές ευκαιρίες, η τελική απόφαση είναι των συμπατριωτών μας, αλλά η δική μας δουλειά είναι να καλλιεργήσουμε ένα όσο πιο πρόσφορο έδαφος γίνεται, για να επιστρέψουν τα παιδιά αυτά» υπογράμμισε η κυρία Κεραμέως.

Αναφορικά με τον χρόνο απονομής των συντάξεων, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι χρειαζόταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες, για να εκδοθεί μία κύρια σύνταξη και, σήμερα, ο μέσος όρος στις κύριες συντάξεις έχει μειωθεί κάτω από τις 50 ημέρες.

Παράλληλα, έθεσε στους στόχους του 2025 και του 2026 στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι η ακόμα ταχύτερη απονομή των συντάξεων, καθώς και η μεγάλη έμφαση που δίνει το Υπουργείο στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, προχωρώντας σε δομικές παρεμβάσεις.

Για παράδειγμα, πρόσφατα, υπερδιπλασιάστηκαν οι γιατροί που υπηρετούν στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και αυτό σημαίνει ταχύτερη πιστοποίηση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Ήταν 500, ενώ, αυτήν τη στιγμή, είναι 1.200. Επίσης, δημιουργήθηκαν νέες υποδομές, που ανοίγουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Γαλάτσι.

Όπως είπε, οι παραπάνω παρεμβάσεις έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς έχει ήδη παρατηρηθεί επιτάχυνση στα προγραμματισμένα ραντεβού και στις εκδόσεις πιστοποιητικών. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, προκειμένου να βλέπουμε διαρκώς μία μεγαλύτερη επιτάχυνση» σχολίασε.

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, η υπουργός Εργασίας επανέλαβε την ανάγκη να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει απολύτως καμία σκιά, με σεβασμό στη Δικαιοσύνη, ενώ για την προανακριτική σχολίασε ότι ο κ. Τριαντόπουλος επέλεξε για τον εαυτό του τη χειρότερη δυνατή έκβαση της προανακριτικής, δηλαδή την άσκηση ποινικής δίωξης, ζητώντας ο ίδιος να δικαστεί από τον φυσικό δικαστή.

«Δεν υπάρχει καμία πράξη που να μπορεί να κάνει Προανακριτική και δεν μπορεί να κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Καμία πράξη» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

