Πρέσβης Ελλάδας στο Βερολίνο: «Ο κόσμος έχει αλλάξει μετά την 20η Ιανουαρίου»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στην DW παραχώρησε ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. Μιλά για το νέο διεθνές περιβάλλον στον καιρό του Ντόναλντ Τραμπ, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και τις ελληνογερμανικές σχέσεις σήμερα.

«Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς δυστυχώς» στη «σημαντικότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης». Έτσι κάπως περιγράφει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στο Βερολίνο ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στο Βερολίνο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Toν συναντήσαμε πριν από λίγες μέρες στο γραφείο του στην Ελληνική Πρεσβεία στη γερμανική πρωτεύουσα. Σε μια Γερμανία που βρίσκεται σε μεταβατική κατάσταση, χωρίς ακόμη συγκροτημένη κυβέρνηση, με νέα βουλή όπου αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ισχυρή πια ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία αλλά και με τις διεθνείς εξελίξεις να είναι πλέον καθημερινά καταιγιστικές κι απρόβλεπτες.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει μετά την 20η Ιανουαρίου», παρατηρεί ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, όμως οι οιωνοί για αυτή την κρίση στις ευρωατλαντικές σχέσεις προϋπήρχαν εδώ και δεκαετίες. Όπως και τα πολλαπλά καμπανάκια προς τις Βρυξέλλες για αλλαγή πλεύσης και ανάληψη πρωτοβουλιών που όμως δεν πραγματώθηκαν έγκαιρα.

Και μπορεί να μην είναι πια η Ελλάδα της κρίσης στο επίκεντρο των ελληνογερμανικών ζυμώσεων, οι διεθνείς εξελίξεις όμως με φόντο την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, όλα σχετιζόμενα και με τα νέα δεδομένα στον Λευκό Οίκο δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο που αφορά άμεσα και την πορεία της Ελλάδας, όπως προκύπτει από τη συνέντευξη του Έλληνα πρέσβη στην DW.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου μιλώντας στην DW παραθέτει όμως και τους στόχους που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια της θητείας του στο Βερολίνο: από τη μια πλευρά είναι η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με γνώμονα τη νέα γενιά κι από την άλλη η στενότερη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ.

ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΕΕ, Βερολίνο

O Αλέξανδρος Παπαϊωάννου είναι Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από τις 31 Ιανουαρίου 2025 όταν και επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Έχει διατελέσει Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, Υπεύθυνος Πολιτικής για τις σχέσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ στη Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ και Σύμβουλος στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει επίσης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ και παλαιότερα σε πολυάριθμα διπλωματικά πόστα, μεταξύ αυτών στη Ρωσία και την Τυνησία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στις Βρυξέλλες, σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις στο LSE του Λονδίνου και Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διοίκηση στο Collège d’ Europe στην Μπριζ.

Δήμητρα Κυρανούδη

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle

Πηγή: skai.gr

