Τίτλοι τέλους για τα Τέμπη στη Βουλή: Στο Δικαστικό Συμβούλιο ο Κώστας Αχ. Καραμανλής – Αποχή της αντιπολίτευσης

Το κλείσιμο του κοινοβουλευτικού κύκλου των Τεμπών – τουλάχιστον για τις μέχρι στιγμής διαβιβασθείσες δικογραφίες στη Βουλή – σηματοδοτεί η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή. Πρόκειται στην ουσία για την πρώτη εκ των τριών μεγάλων συνεδριάσεων της Ολομέλειας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα του Αυγούστου.

Η κάλπη που θα στηθεί απόψε το βράδυ θα δείξει – με τις ψήφους της ΝΔ - την παραπομπή του κ. Καραμανλή στο Δικαστικό Συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, όπως ακριβώς ζητά και το γαλάζιο πόρισμα. Αν και η κυβερνώσα παράταξη θεωρεί ότι βάσει της δικογραφίας δεν προκύπτει ποινική ευθύνη του κ. Καραμανλή, εντούτοις επιδιώκει να μη μείνει καμία σκιά γύρω από τους χειρισμούς του για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μάλιστα η γραμμή της ΝΔ εντός της αίθουσας θα συνοψίζεται στη φράση «σήμερα τελειώνει η προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών».

Αποχωρήσεις και σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση πάντως δεν πρόκειται να αποκλίνει από τη θέση της περί καταστρατήγησης του Συντάγματος με την προανακριτική α λα Τριαντόπουλου, συνεπώς τα περισσότερα κόμματα προσανατολίζονται να απόσχουν της μυστικής ψηφοφορίας.

Το ΠΑΣΟΚ αλλά και ένα μεγάλο μέρος της αριστερής πτέρυγας της Βουλής (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά) εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν προς τέλος της συζήτησης ή πριν την ψηφοφορία ως ένδειξη διαμαρτίας, αφού πρώτα δώσουν όμως την κοινοβουλευτική μάχη. Το δρόμο της εξόδου δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και η Ελληνική Λύση με τη ΝΙΚΗ, ενώ οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών θεωρείται βέβαιο πως θα έχουν και «άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ» ενόψει των 2 μεγάλων κοινοβουλευτικών μαχών την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο δρόμος προς την κάλπη

Η ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 09.00 το πρωί με ένα πρώτο κύκλο 9 ομιλητών (ένας από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και ένας ανεξάρτητος), ενώ στον δεύτερο, διευρυμένο κύκλο, θα τοποθετηθούν συνολικά 15 βουλευτές. Η μυστική ψηφοφορία εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί νωρίς σήμερα το βράδυ, όπου παρά το ιδιαίτερα συγκρουσιακό κλίμα των τελευταίων 5 μηνών, δεν θα θυμίζει σε τίποτα εκείνη για τη σύσταση προανακριτικής τον Ιούνιο, όπου είχαν στηθεί συνολικώς δεκατέσσερις κάλπες, μία για κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνονταν στις συνολικώς τρεις προτάσεις παραπομπής.

