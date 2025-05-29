Αύριο η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προανακριτική επιτροπή

Αύριο θα καθορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα κινηθεί στην υπόθεση της Προανακριτικής Επιτροπής μετά την απόφαση της Νέας Αριστεράς να αρνηθεί τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών του πρωθυπουργού.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει προετοιμάσει νομικά τεκμηριωμένη πρόταση.

Οι ίδιες πηγές σχολίαζαν ότι «η απόφαση της Νέας Αριστεράς να αρνηθεί τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του κου Μητσοτάκη αλλά και του κ. Καραμανλή για το έγκλημα των Τεμπών και το έγκλημα της συγκάλυψης είναι σεβαστή, αλλά συνιστά μια αρνητική εξέλιξη».

Σημείωναν ακόμη: «Το δε επιχείρημα ότι οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί εκ των προτέρων δεν ευνοούν οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης από την αντιπολίτευση το ακούμε πρώτη φορά από τη Νέα Αριστερά και είναι απορίας άξιο γιατί εμφανίστηκε μόλις τέθηκε ζήτημα παραπομπής του κου Μητσοτάκη. Σήμερα στη Βουλή υπάρχουν ήδη δύο προτάσεις Προκαταρκτικής επιτροπής και δεν επιτρέπεται σε κανένα να μην αποτυπωθεί η πραγματική διάσταση της δικογραφίας. Είναι υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.