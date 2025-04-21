ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Συλλυπητήρια δήλωση για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Ταύτισε την παποσύνη του με την υπεράσπιση των πιο αδύναμων και με τον λόγο του έθιξε σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στους φτωχότερους λαούς της υφηλίου, η ανισότητα του πλούτου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απευθύνουμε τα συλλυπητήριά μας στους πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην πατρίδα μας και ανά τον κόσμο», αναφέρει το Γραφείου Τύπου του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.