«Η θλιβερή επέτειος της 21η Απριλίου αποτελεί πάντα υπόμνηση του καθήκοντος θωράκισης και υπεράσπισης της Δημοκρατίας» σημειώνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρει ακόμη: «Μια ομάδα επίορκων συνταγματαρχών και οι υποστηρικτές τους εντός και εκτός συνόρων, κατέλυσαν την Ελληνική Δημοκρατία την 21η Απριλίου 1967.

Η μαύρη αυτή μέρα δεν ήταν ένα απομονωμένο γεγονός αλλά αποτέλεσμα δεκαετιών μισαλλοδοξίας, διώξεων, αυταρχισμού και βίας μετά την καχεκτική δημοκρατία που κληροδότησε ο εμφύλιος πόλεμος.

Η επταετία σκοταδισμού και καταπίεσης που ακολούθησε, κορυφώθηκε με την προδοσία της Κύπρου από τους χουντικούς και τους υποστηρικτές τους, γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία της χώρας μας.

Θυμόμαστε πάντα και τιμούμε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν ενάντια στην χούντα. Δεν ξεχνάμε τους πολιτικούς κρατούμενους και όσες όσους υπέφεραν στα κολαστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ, στις φυλακές και στα ξερονήσια.

Σήμερα αγωνιζόμαστε για τις δημοκρατικές αξίες και τα δικαιώματα, καθώς δεν είναι αυτονόητα δεδομένα, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν συνεχή αγώνα και εγρήγορση, ειδικά τώρα που η Ακροδεξιά και ο φασισμός σηκώνουν κεφάλι.

Η καταπάτηση του κράτους δικαίου, ο τεχνοφασισμός και η διεύρυνση των ανισοτήτων δημιουργούν συνθήκες μεταδημοκρατίας. Την απάντηση θα δώσει ξανά η Αριστερά και ο δημοκρατικός κόσμος».

