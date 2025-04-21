Σ. Φάμελλος: Όλη η οικουμένη αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό τον Πάπα Φραγκίσκο

«Όλη η οικουμένη αποχαιρετά σήμερα με θλίψη και σεβασμό τον Πάπα Φραγκίσκο, τον πρώτο Πάπα προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, μια μεγάλη μορφή που επηρέασε ηγέτες και λαούς», αναφέρει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ακολούθως προσθέτει: «Ο Πάπας των φτωχών, όπως κατάφερε να αποκαλείται από όλους, ο Πάπας των προσφύγων και των κατατρεγμένων, έδωσε αληθινές μάχες για έναν κόσμο με Αρχές και Δικαιοσύνη, για μια κοινωνία με αλληλεγγύη και πρόοδο.

Τον θυμόμαστε για την επίσκεψή του στη Λέσβο όταν στήριξε την Ελλάδα στην προσφυγική κρίση τον Απρίλιο του 2016 και για την ειλικρινή του ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά και διότι έφερε τις δύο εκκλησίες, Καθολικών και Ορθοδόξων, ένα βήμα εγγύτερα. Για όλα αυτά του είμαστε ευγνώμονες».

Κλείνοντας σημειώνει: «Η προοδευτική παρακαταθήκη του Πάπα Φραγκίσκου είναι ιστορική και αποτελεί ορόσημο για τις σχέσεις Εκκλησίας - κοινωνίας».

Όλη η οικουμένη αποχαιρετά σήμερα με θλίψη και σεβασμό τον Πάπα Φραγκίσκο, τον πρώτο Πάπα προερχόμενο από τη Λατινική Αμερική, μια μεγάλη μορφή που επηρέασε ηγέτες και λαούς.



Ο Πάπας των φτωχών, όπως κατάφερε να αποκαλείται από όλους, ο Πάπας των προσφύγων και των… pic.twitter.com/r5xlR2vLYl — Socratis Famellos (@SFamellos) April 21, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.