Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δένδιας για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη - Καθήκον και ευθύνη όλων μας να την περιφρουρήσουμε

«58 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας, που στέρησε από τους Έλληνες τις ελευθερίες τους και οδήγησε στην εθνική τραγωδία της εισβολής στην Κύπρο»

Νίκος Δένδιας

«Η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Καθήκον και ευθύνη όλων μας να την περιφρουρήσουμε, με εθνική ομοψυχία και υπευθυνότητα». Αυτό τονίζει με σημερινή ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«58 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας, που στέρησε από τους Έλληνες τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και οδήγησε στην εθνική τραγωδία της εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο» υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας. «Ένα καθεστώς στο οποίο αντιστάθηκαν πολλά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία υπέστησαν τις συνέπειες της θαρραλέας στάσης τους» επισημαίνει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας χούντα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
149 0 Bookmark