Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως μια από τις δύο έδρες για το Ευρωπαϊκό GOVSATCOM – Σημαντική γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσαν την επιλογή της Ελλάδας, ως μια εκ των δύο εδρών του προγράμματος ασφαλών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης GOVSATCOM. Με απόφαση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η Ελλάδα επιλέχθηκε, μαζί με τη Γερμανία, να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση μίας από τις πλέον κρίσιμες υποδομές ασφαλείας της Ε.Ε., η οποία θα λειτουργεί στη χώρα μας τουλάχιστον μέχρι το 2051.

Το GOVSATCOM HUB που θα λειτουργεί στην Ελλάδα, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος, θα αποτελεί τον κόμβο διαχείρισης και παροχής ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών για κρίσιμες υποδομές όλων των κρατών - μελών της ΕΕ χωρίς καμία δυνατότητα παρεμβολής από τρίτες χώρες ή άλλες εξωτερικές απειλές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των δύο υπουργείων, πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας και την αναδεικνύει σε κομβικό παίκτη στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φιλοξενία του GOVSATCOM HUB τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων στους τομείς της καινοτομίας και της ασφάλειας. Συγχρόνως θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, ενισχύοντας και το εγχώριο οικοσύστημα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Η απόφαση να εγκατασταθεί στη χώρα μας ο ένας εκ των δύο κόμβων δορυφορικών επικοινωνιών GovSatCom, αναδεικνύει τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φιλοξενία του κόμβου στην Αττική, αποτελεί επίσης μία έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις υποδομές μας και στις επιχειρησιακές μας δυνατότητες.



Ο κόμβος GovSatCom θα διασφαλίσει ασφαλείς και αξιόπιστες δορυφορικές επικοινωνίες για την Άμυνα της χώρας, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των δορυφορικών μας δυνατοτήτων και την αναβάθμιση της θέσης μας ως αξιόπιστου εταίρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα».



Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η επιλογή της Ελλάδας ως μίας από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού GOVSATCOM αποτελεί ξεκάθαρη αναγνώριση της προόδου μας στον τεχνολογικό τομέα. Με συστηματική προσπάθεια, η χώρα μας καθιερώνεται ως κόμβος καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για την ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία και την ενδυνάμωση του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος.



Το GOVSATCOM HUB θα παρέχει ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ενισχύοντας την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, φυσικών καταστροφών και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Πρόκειται επομένως για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία αναβαθμίζει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως πρωτοπόρου στις ευρωπαϊκές τεχνολογικές εξελίξεις και εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για την ασφάλεια αλλά και την οικονομία της χώρας».



Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Η απόφαση να φιλοξενήσει η χώρα μας μια τόσο κρίσιμη υποδομή για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Με τη λειτουργία του GOVSATCOM HUB, η Ελλάδα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά ως βασικός κόμβος στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν αθόρυβα τον τελευταίο χρόνο, για να έρθει αυτή η εθνική επιτυχία. Η χώρα μας σήμερα κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά, αποδεικνύοντας ότι βρίσκεται στον πυρήνα των τεχνολογικά ανεπτυγμένων κρατών της Ευρώπης».

