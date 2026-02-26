Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σημεία από την πολιτική πλατφόρμα Αλλαγή+

Ο Χάρης Δούκας επιμένει στο ψήφισμα στο Συνέδριο για τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ

Το όλον ΠΑΣΟΚ στην πίτα του Κατρίνη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κλεψύδρα του χρόνου μετρά αντίστροφα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης ετοιμάζονται για τη μάχη. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που ανοίγει τη δική του περπατησιά, βγήκε μπροστά παρουσιάζοντας τη δική του πλατφόρμα Αλλαγή+ με το μότο «Κι όμως αλλάζει».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής σημειώνει ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ με όποιον αρχηγό και αν έχει και λέει όχι στους «φίλους του 2ευρου» που συνήθως εμφανίζονται στις εσωκομματικές εκλογές αλλά δεν στηρίζουν τελικά το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές κάλπες όπως αναφέρει.

Σημεία από την πολιτική πλατφόρμα Αλλαγή+:

«Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε;

Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που δεν είναι φοβικό, που διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο, που γίνεται και πάλι πρωταγωνιστής στην ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.

Καμία συνεργασία με τη ΝΔ: δεν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που θα υποκύψει στην πίεση και θα παίξει τον ρόλο του μετεκλογικού συμπληρώματος. Η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος, όποιον αρχηγό και αν έχει.

Η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν μπορεί να μένει μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πρέπει να περνάει κάθετα σε όλα τα πεδία ενεργής πολιτικής και κοινωνικής διεργασίας, στους μαζικούς χώρους, στα επιμελητήρια, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει καθαρές επιλογές στήριξης στους μεγάλους Δήμους και τις πρωτεύουσες νομών.

Η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη κατάταξης, αλλά μάχη νίκης. Χωρίς νίκη, η θέση μας είναι στην αντιπολίτευση.

Θέλουμε ένα κόμμα που η ιδιότητα του μέλους έχει και πάλι αξία. Τέλος, στους περαστικούς «φίλους του 2ευρου», που δεν τους είδαμε ποτέ σε εθνική κάλπη.

Επανασύσταση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με αυτονομία και αυτοτέλεια, με ένα ανοιχτό, δημοκρατικό ιδρυτικό Συνέδριο. Φροντίζουμε για την επιμόρφωση των νεότερων, ενισχύοντας την οργανωτική τους κατάρτιση και την ιδεολογική τους θωράκιση».

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην πλατφόρμα με την οποία κατεβαίνει στο Συνέδριο του κόμματος.

Tην ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας επιμένει στο ψήφισμα στο Συνέδριο για τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι αφού συμφωνούν όλοι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφιστεί και στο Συνέδριο και να πει το ΠΑΣΟΚ το μεγάλο «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και το μεγάλο «Ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση. Εκτιμά ότι το ψήφισμα θα είναι ένα σημείο κλειδί για την επανεκκίνηση και το χώρο αλλά και μια επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είναι σαν να αφήνετε ανοιχτό το παράθυρο της συγκυβέρνησης.

«Θεωρώ αδιανόητο, αφού όλοι συμφωνούμε στα λόγια, να μην ψηφιστεί. Και θεωρώ ότι αν δεν ψηφιστεί, τότε δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι. Θεωρώ ότι είναι στο κυτταρικό DNA του ΠΑΣΟΚ - ΠΑΣΟΚ είμαστε, μπορώ να το πούμε - να το ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε μπροστά και να παρουσιάσουμε τις πολύ μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος και αυτό να έχει την υπογραφή όλων όσων χιλιάδων θα συμμετάσχουν στο συνέδριό μας.Αυτές είναι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις…Πάντως, αυτές, λέμε επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Αυτές είναι οι εργοστασιακές...», τόνισε ο Χάρης Δούκας στο Action 24.

Στην κινητοποίηση του κόμματος πόρτα - πόρτα επενδύει ο Παύλος Γερουλάνος για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα του ΠΑΣΟΚ που πάντως λέει και αυτός όχι στη συνεργασία με τη ΝΔ.

«Για εμένα μια συνεργασία με τη ΝΔ δεν είναι επιζήμια με το ΠΑΣΟΚ αλλά για τη χώρα. Η ευθύνη της ΝΔ είναι να μαζέψει την πολυκατοικία της», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ.

Το όλον ΠΑΣΟΚ στην πίτα του Κατρίνη

Ευκαιρία για πασοκικη μάζωξη αποτέλεσε η συγκέντρωση ετεροδημοτών Ηλείας για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που διοργάνωσε ο Μιχάλης Κατρίνης. Το παρών έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στις πρώτες γραμμές βρέθηκαν ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Δημήτρης Μπιάγκης κ.ά.

