Η πολιτική πλατφόρμα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ «Αλλαγή+» είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα του Μανώλη Χριστοδουλάκη που αναμένεται να μετρήσει δυνάμεις στους συσχετισμούς του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχ στου ςφίλους του 2ευρου, που δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ στην εθνική κάλπη και επανασ΄συταση της νεολαίας», προτείνει μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Σε ένα μήνα από σήμερα, στις 27 Μαρτίου, έχουμε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μία πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για την παράταξη μας, με στόχο να γίνει το εφαλτήριο για να ανακτήσει ο χώρος μια νέα κοινωνική δυναμική και να βάλει και πάλι το ΠΑΣΟΚ σε τροχιά ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Έχω, όπως όλοι μας στο ΠΑΣΟΚ, μια αγωνία για το Συνέδριο αυτό. Να γίνει πρωτίστως με όρους πολιτικούς και όχι μηχανιστικούς, να περιλαμβάνει δημοκρατικές συλλογικές αποφάσεις για τη στρατηγική και το πρόσημο της πολιτικής μας. Να απαντήσει καθαρά σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της παράταξης. Με ποιους είμαστε και ποιους εκπροσωπούμε, με ποιους συγκρουόμαστε, που βάζουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, ποιες γωνίες και αιχμές επιλέγουμε στον πολιτικό μας λόγο, πώς διαμορφώνουμε ξανά όρους συμμετοχικότητας και ευρυχωρίας, ώστε το κόμμα να γίνει παράταξη, και η παράταξη και πάλι κίνημα.

Πιστεύω βαθιά ότι στη διαδικασία αυτή, δεν έχουμε απλώς το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση και την ευθύνη να καταθέσουμε τη γνώμη μας, τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο, όσο και στο Συνέδριο μας, ως το ανώτερο συλλογικό όργανο της παράταξης. Να το κάνουμε με τρόπο βαθιά πολιτικό, που δεν παράγει εσωστρέφεια, αλλά αντίθετα οξύνει τον πολιτικό διάλογο και την υγεία της πολιτικής μας διαβούλευσης. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, να διαμορφώσουμε πλειοψηφίες που σέβονται τις μειοψηφίες, αλλά και μειοψηφίες που σέβονται και δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις. Η εσωστρέφεια βρίσκει χώρο, όσο η προσυνεδριακή διεργασία δεν είναι πολιτική αλλά διαδικαστική, τεχνική ή προσωποκεντρική».

