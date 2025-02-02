Για αναξιοπιστία «ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα για την άμυνα και τη διεθνή υπόσταση της χώρας» κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία απειλεί να μετατρέψει τα εσωκομματικά της προβλήματα σε εθνικά αδιέξοδα». «Δεν θα της το επιτρέψουμε», τονίζει.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συνέντευξη του Νίκου Δένδια στην εφημερίδα «Real News», αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ σχετικά με την πιθανότητα πώλησης των πυραύλων Meteor από τη Γαλλία στην Τουρκία, απάντησε πως δεν έχει καμία τέτοια πληροφορία ή ενημέρωση για μια τέτοια απόφαση. Σχολίασε, δε, πως η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τη Γαλλίδα πρέσβη "ίσως έγινε προληπτικά"». Προσθέτει ότι όμως «σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με συνέντευξη του στη Real News "αδειάζει" τον Πρωθυπουργό με εκκωφαντικό τρόπο, δηλώνοντας ότι μετέφερε την έντονη ανησυχία στην Γαλλίδα πρέσβη αφού "ενημέρωσε όποιον έπρεπε να ενημερώσει και έπραξε ό,τι έπρεπε να πράξει"».

«Ποια είναι τελικά η αλήθεια; Η κυβέρνηση έχει μια γραμμή για το ζήτημα ή δύο; Άλλη του Πρωθυπουργού που υποβαθμίζει το ζήτημα και άλλη του υπουργού Άμυνας που απ' ό,τι φαίνεται το αναγνωρίζει ως υπαρκτό; Τελικά ποιος ασκεί την εξωτερική πολιτική της χώρας; Το υπουργείο Εξωτερικών ή το υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Ο Πρωθυπουργός κάνει τον διαιτητή ή τον αμέτοχο παρατηρητή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζει καταληκτικά πως «το συμπέρασμα είναι ένα: η κυβέρνηση βυθίζεται ακόμη περισσότερο σε ένα τέλμα αναξιοπιστίας, ακόμη και σε κρίσιμα ζητήματα για την άμυνα και τη διεθνή υπόσταση της χώρας».

«Η Νέα Δημοκρατία απειλεί να μετατρέψει τα εσωκομματικά της προβλήματα σε εθνικά αδιέξοδα. Δεν θα της το επιτρέψουμε», συμπληρώνει.

Πηγή: skai.gr

