Δένδιας: Αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» ο εξορθολογισμός του αριθμού των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών

Ο εξορθολογισμός του αριθμού των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών είναι ένα ακόμη αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε συνδυασμό με απόφαση για τη συγχώνευση στρατοπέδων, σχηματισμών και μονάδων, σηματοδοτεί την υλοποίηση μιας νέας φιλοσοφίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και την προσαρμογή στα δεδομένα της εποχής μας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Real Νews.

«Το ότι ο αριθμός των συνταγματαρχών, πριν τις πρόσφατες κρίσεις, ήταν τριπλάσιος και πλέον του αριθμού των οργανικών θέσεων και ότι είχαμε περισσότερους ταξιάρχους από τον στρατό των ΗΠΑ, που είναι 20 φορές μεγαλύτερος, είναι δύο ενδεικτικά στοιχεία του υδροκεφαλισμού που επικρατούσε» εξήγησε.

Υπερθεμάτισε ότι οι κρίσεις «δεν ήταν μια συγκυριακή και αποσπασματική απόφαση» αλλά «εντάσσονται σε μια σειρά αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απειλές, συμβατικές και υβριδικές, με βάση και τα διδάγματα των σύγχρονων συγκρούσεων».

Για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι η Ελλάδα «ουδεμία εδαφική αξίωση έχει έναντι της γειτονικής χώρας, ούτε ενστερνίζεται ιδεολογήματα τύπου 'Γαλάζιας Πατρίδας'».

Τα «πιο ήρεμα νερά» είπε, είναι αλήθεια ότι συμβάλλουν στη μείωση των πιθανοτήτων ενός «ατυχήματος», το οποίο θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες. «Όμως», πρόσθεσε, «για μια πραγματική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να εγκαταλείψει η Τουρκία μια σειρά από θέσεις και πρακτικές, όπως το παντελώς ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο και το casus belli. Χρειάζεται να ενστερνισθεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τότε μόνον μπορεί να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στις σχέσεις μας η οποία θα μακροημερεύσει».

Αναφερόμενος στη σχέση των Ντ. Τραμπ και Τ. Ερντογάν, ο Ν. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «δεν ετεροπροσδιορίζεται στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, ανάλογα με τη σχέση των Προέδρων της με την Τουρκία».

«Ο κ. Τραμπ και ο κ. Ερντογάν συνυπήρξαν ως επικεφαλής των κυβερνήσεων των δύο κρατών και το διάστημα κατά το οποίο υπέγραψα, ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την πρώτη τροποποίηση της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας- ΗΠΑ, η οποία κατέστησε στρατηγικό τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης» συμπλήρωσε.

«Όπως συνεργασθήκαμε αρμονικά με τις ΗΠΑ τότε, μπορούμε να συνεργασθούμε και τώρα» επισήμανε.

«Το γεγονός επίσης ότι ο Πρόεδρος Τραμπ διατηρεί καλές προσωπικές σχέσεις με τον Πρόεδρο Ερντογάν, δεν είναι κατ' ανάγκη κακό. Ενδεχομένως να καθιστά ευκολότερη μια προσπάθεια να εξηγήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στον Πρόεδρο της Τουρκίας, εφόσον το επιθυμεί, ποιο είναι το συμφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή» ανέλυσε ο κ. Δένδιας.

Για την επίσκεψη στο Κέντρο Αριστείας Πυρών "Fort Sil" και στο Πανεπιστήμιο Συστημάτων Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τόνισε ότι «ήταν μια πολύτιμη εμπειρία» ενώ συνέχισε: «Αποκόμισα ως συμπέρασμα την επιτακτική ανάγκη να περάσουν σύντομα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, αλλά απαιτούνται επιπλέον κινήσεις, όπως η εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός Ελλάδας και η δημιουργία σχολής στη χώρα μας».

Για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), επανάλαβε ότι «προχωρά με γοργά πλέον βήματα στην υλοποίηση του εγκεκριμένου από το ΓΕΕΘΑ Ειδικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΣΣΠΕΑ)».

Στο πλαίσιο αυτό «αναμένεται να υπογραφεί σύντομα η πρώτη σύμβαση με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για την αναβάθμιση και την παραγωγή του συστήματος 'Κένταυρος'. Ένα σύστημα το οποίο έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στην επιχείρηση 'Ασπίδες' στην Ερυθρά Θάλασσα και για το οποίο επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων του, όσον αφορά την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών».

Για το Πολεμικό Ναυτικό, σημείωσε ότι η προμήθεια 4ης Belharra βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, ενώ εξήγησε ότι «σχεδιάζεται επίσης ο προγραμματισμός των επόμενων 8 ετών» και στόχος είναι, «όχι μόνο ο έγκαιρος προγραμματισμός για την αντιμετώπιση των αμυντικών αναγκών της χώρας, σε χρονικό βάθος 20ετίας, γεγονός πρωτοφανές για τη χώρα μας, αλλά και η αξιοποίηση μιας τυχόν ανταπόκρισης της Ε.Ε. στα νέα δεδομένα στον χώρο της 'Αμυνας».

Για την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι «καθορίζεται από το καταστατικό της και είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισμός».

«Οφείλουμε συνεπώς να παραμένουμε σταθεροί στις αρχές της παράταξής μας, με τις αναγκαίες βέβαια σε κάθε εποχή προσαρμογές, αλλά εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Στις αρχές της παράταξής μας περιλαμβάνονται αυτονόητα και όλα τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: Η πίστη στην πατρίδα μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τις παραδόσεις μας και τη συλλογική εθνική μας μνήμη» ξεκαθάρισε.

Για τα Τέμπη, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι όλοι οφείλουμε «να συμμερισθούμε τον πόνο των συγγενών και να σεβαστούμε τη μνήμη των θυμάτων».

«Δεν επιτρέπεται εκμετάλλευση. Οφείλουμε επίσης να αφουγκρασθούμε την απαίτηση της κοινωνίας να καταλογισθούν όπου πρέπει οι ευθύνες, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός και όπως ορίζει το Σύνταγμα» ανέφερε.

